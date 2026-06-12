Mujer de 86 años muere tras accidente sobre la Monclova-Saltillo

Una mujer de 86 años perdió la vida y su hijo resultó gravemente lesionado luego de un fuerte accidente automovilístico registrado la mañana de este jueves sobre la carretera federal Monclova-Saltillo, a la altura del kilómetro 93, en el municipio de Ramos Arizpe.

El director de Protección Civil de Ramos Arizpe, Francisco Sánchez Aguirre, informó que el percance ocurrió cuando un vehículo particular se impactó contra una barrera metálica de contención por causas que aún no han sido determinadas.

En la unidad viajaba un hombre de 69 años de edad, quien conducía el automóvil y sufrió lesiones de gravedad, por lo que fue trasladado en código rojo a un hospital de Saltillo para recibir atención médica especializada.

Su acompañante, una mujer de 86 años identificada como su madre, falleció en el lugar a consecuencia de las lesiones sufridas durante el impacto, pese a la rápida movilización de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con el reporte preliminar, el conductor no pudo precisar cómo ocurrió el accidente ni las circunstancias que provocaron que perdiera el control de la unidad antes de impactarse contra la estructura de protección instalada a un costado de la carretera.

Elementos de Protección Civil, cuerpos de rescate y autoridades correspondientes acudieron al sitio para atender la emergencia, asegurar la zona y realizar las diligencias necesarias para esclarecer las causas del percance.

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