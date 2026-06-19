Mujer desaparece durante fuertes lluvias y moviliza a rescatistas

El incidente ocurrió en el cruce de avenida Día del Empresario y bulevar Miguel de la Madrid, donde la fuerza del agua habría arrastrado un vehículo

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La intensa lluvia registrada en Nuevo León dejó una nueva emergencia en el municipio de Guadalupe, donde corporaciones de auxilio mantienen la búsqueda de Mariana Guadalupe Quintero, luego de que un vehículo fuera arrastrado por la corriente en la zona de la avenida Día del Empresario y el bulevar Miguel de la Madrid.

El caso se reportó durante la jornada de afectaciones provocadas por las lluvias, que generaron encharcamientos, corrientes peligrosas y cierres preventivos en distintos puntos del área metropolitana de Monterrey.

Corriente arrastra vehículo en Guadalupe

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió en el cruce de avenida Día del Empresario y bulevar Miguel de la Madrid, donde la fuerza del agua habría arrastrado un vehículo durante la tormenta.

Tras el reporte, cuerpos de emergencia acudieron al punto para iniciar las labores de búsqueda y revisar zonas cercanas al cauce, ante la posibilidad de que la corriente hubiera desplazado a la mujer hacia otro sector.

Hasta el último reporte, Mariana Guadalupe Quintero continuaba sin ser localizada, por lo que familiares pidieron el apoyo de la ciudadanía para compartir cualquier información que pueda ayudar a ubicarla.

La búsqueda se mantuvo activa durante varias horas; sin embargo, debido a la falta de luz natural y a las condiciones de riesgo en la zona, se prevé que las labores continúen durante el sábado.

Autoridades mantienen alerta por corrientes peligrosas

El caso ocurre en medio de una jornada marcada por lluvias intensas en Nuevo León, que provocaron vehículos varados, árboles caídos, cortes de energía y operativos de rescate en varios municipios.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para evitar cruzar avenidas inundadas, cauces, arroyos o zonas con corriente, ya que el nivel del agua puede incrementarse de forma repentina y representar un riesgo para la vida.

Familiares y cuerpos de emergencia solicitaron que cualquier información relacionada con el paradero de Mariana Guadalupe Quintero sea reportada de inmediato a las autoridades.