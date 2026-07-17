Operativos federales sorprenden a autoridades de Coahuila

Durante las acciones, un hombre de 85 años sufrió una crisis nerviosa, por lo que fue trasladado al Hospital General de Saltillo

Los dos cateos realizados por autoridades federales en distintos puntos de Saltillo se llevaron a cabo con total hermetismo y sin que las autoridades estatales o municipales fueran notificadas previamente sobre las acciones.

De acuerdo con información oficial, los operativos fueron ejecutados exclusivamente por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), mientras que el Gobierno de Coahuila y el Ayuntamiento de Saltillo señalaron que desconocían el desarrollo de las diligencias, aunque permanecen atentos para brindar el apoyo que pudiera ser solicitado por las instancias federales.

Adulto mayor sufre crisis nerviosa durante cateo

El primer cateo tuvo lugar en un domicilio ubicado sobre Prolongación Leona Vicario y Jesús Nuncio, en la zona centro de la ciudad, donde el despliegue de fuerzas federales generó expectación entre vecinos.

Durante las acciones, un hombre de 85 años sufrió una crisis nerviosa al percatarse de la movilización, por lo que fue trasladado al Hospital General de Saltillo para recibir atención médica. Se informó que el adulto mayor únicamente rentaba el inmueble y no guarda relación con la investigación que originó la orden judicial.

Más tarde, un segundo operativo se desarrolló en la colonia Latinoamericana, sobre la avenida Las Américas y calle Colombia. De manera preliminar, trascendió que forma parte de una investigación federal relacionada con el presunto manejo y comercialización ilegal de hidrocarburos, en la que se busca cumplimentar 11 órdenes de aprehensión.

Hasta el momento se ha confirmado la detención de una persona, mientras que las autoridades estatales reiteraron que, pese a no haber sido informadas con anticipación sobre estos operativos, mantienen coordinación y disponibilidad para apoyar a las corporaciones federales, la Fiscalía y demás autoridades en caso de que su intervención sea requerida.