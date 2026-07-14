ICE suspende detenciones a vehículos durante operativos

Defensores de los inmigrantes mencionaron que la persona baleada era un hombre colombiano de 26 años que transitaba de forma legal en Estados Unidos

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció este martes la suspensión de detenciones de vehículos efectuadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), después de que uno de sus elementos asesinara a un conductor en Maine.

A través de un comunicado, se detalló que todavía no hay ningún vídeo público que muestre el momento del tiroteo, en el hecho en que el agente afirmó que "temía por su vida" por lo que abrió fuego contra el ahora occiso.

Esa declaración se produjo horas después de que el senador de Maine, Angus King, afirmara que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, revelara que el agente abrió fuego después de que el hombre intentó usar su vehículo como arma contra agentes del ICE.

Los agentes involucrados no tenían cámaras corporales, lo que deja muchas preguntas sobre las circunstancias del tiroteo en la comunidad costera al sur de Portland, la ciudad más grande de Maine.

Defensores de los inmigrantes mencionaron que la persona baleada era un hombre colombiano de 26 años que estaba autorizado para trabajar en los Estados Unidos.

Desde principios de junio, las detenciones del ICE en Maine se multiplicaron hasta llegar a alrededor de 70 casos por día a principios del mes de julio.

Tiroteo en Maine deja conductor sin vida tras operativo del ICE

Un tiroteo dejó a una persona sin vida durante el despliegue de un operativo registrado este lunes en el estado de Maine.

De acuerdo con el presidente de la Cámara, Ryan Fecteau, escribió en redes sociales que esto ocurrió en la ciudad de Biddeford, aproximadamente a 24 kilómetros al suroeste de Portland.