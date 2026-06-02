Piden a ciudadanos cuidar parques y denunciar vandalismo

La conservación de parques y espacios públicos en Ramos Arizpe dependerá cada vez más de la participación ciudadana, consideró el alcalde Tomás Gutiérrez Merino al llamar a los habitantes a reportar actos de vandalismo, daños al mobiliario urbano y cualquier conducta que afecte las áreas de convivencia recientemente rehabilitadas.

El exhorto se realizó durante una supervisión a los trabajos de mejoramiento del área recreativa de la colonia Urbivilla, donde las autoridades municipales verificaron que únicamente resta la instalación de los juegos infantiles para concluir el proyecto.

El edil señaló que la inversión en infraestructura recreativa pierde impacto cuando los espacios son dañados por actos vandálicos o por el uso inadecuado de las instalaciones, por lo que pidió a los vecinos involucrarse activamente en su cuidado.

Indicó que la colaboración entre ciudadanía y autoridades puede permitir la detección temprana de daños y evitar que los espacios públicos se deterioren o se conviertan en puntos de inseguridad.

Gutiérrez Merino destacó que parques y plazas funcionan como lugares de encuentro para niñas, niños, jóvenes y familias, por lo que mantenerlos en buenas condiciones contribuye a fortalecer la convivencia comunitaria.

Por ello, invitó a los habitantes a utilizar los canales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal para reportar oportunamente cualquier situación que ponga en riesgo la infraestructura o el uso adecuado de estos espacios.

Las autoridades municipales señalaron que el objetivo es que cada colonia participe en el cuidado de las áreas públicas para garantizar que las inversiones realizadas permanezcan en beneficio de la comunidad por más tiempo.

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