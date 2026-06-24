Piden intervención por condiciones de vida de adulto mayor

Vecinos pidieron que personal especializado acuda al domicilio para verificar el estado de salud del hombre y determinar si recibe los cuidados necesarios.

Vecinos de la colonia República Poniente y usuarios de redes sociales solicitaron la intervención de autoridades estatales y municipales para verificar las condiciones en las que vive un adulto mayor en un domicilio ubicado sobre la calle Chihuahua número 759, ante la preocupación por su estado de salud y las condiciones del inmueble.

De acuerdo con habitantes del sector, el hombre reside en la vivienda junto con una de sus hijas y permanece en una habitación ubicada en la segunda planta del domicilio. Los vecinos señalan que, debido a un agujero existente en una de las paredes de esa área, es posible observar desde la vía pública que el adulto mayor pasa gran parte del tiempo acostado y aparentemente enfrenta dificultades para movilizarse y comunicarse.

Los reportes ciudadanos indican además que el inmueble presenta condiciones de higiene deficientes y que en el lugar habitan alrededor de 20 perros, situación que, afirman, podría representar riesgos sanitarios tanto para el adulto mayor como para quienes viven en la vivienda.

La situación ha generado inquietud entre habitantes de la zona, quienes solicitaron la intervención del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Coahuila, así como de otras instancias de asistencia social y salud, con el fin de que se realice una valoración integral del caso.

Los ciudadanos pidieron que personal especializado acuda al domicilio para verificar el estado de salud del hombre, determinar si recibe los cuidados necesarios y evaluar las condiciones generales del inmueble.

Asimismo, solicitaron que las autoridades establezcan si el adulto mayor requiere atención médica, apoyo asistencial o algún otro tipo de acompañamiento institucional que contribuya a mejorar su calidad de vida.

Hasta el momento no se ha informado sobre alguna inspección oficial en el domicilio ni sobre la existencia de un procedimiento abierto relacionado con este caso.

Los vecinos insistieron en que su intención no es señalar responsabilidades, sino que las autoridades competentes verifiquen la situación y garanticen que el adulto mayor reciba la atención y los cuidados que pudiera necesitar.