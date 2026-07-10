Piden reducir espera para consultas de salud mental en México

Advirtió que este panorama provoca que personas abandonen su tratamiento, recurran a la automedicación o sufran un deterioro progresivo en su salud mental

La diputada local María del Mar Treviño Garza presentó un punto de acuerdo ante la Diputación Permanente del Congreso de Coahuila para exhortar a la Secretaría de Salud federal, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a implementar medidas urgentes que permitan reducir los tiempos de espera para la atención en salud mental y atender el déficit de especialistas en psiquiatría.

Buscan reducir tiempos de espera en salud mental

Durante su intervención, la legisladora señaló que los pacientes derechohabientes enfrentan demoras de entre tres y seis meses para acceder a consultas de especialidad en el ISSSTE, situación que se agrava en el área de psiquiatría debido a la escasez de médicos especialistas.

Advirtió que este panorama provoca que muchas personas abandonen su tratamiento, recurran a la automedicación o sufran un deterioro progresivo en su salud mental, al considerar que trastornos como la depresión, ansiedad, trastorno bipolar, psicosis y adicciones requieren atención especializada oportuna para evitar consecuencias graves, incluido el riesgo de suicidio.

Exhortan al IMSS e ISSSTE a fortalecer la atención

Treviño Garza recordó que el IMSS anunció en abril del año pasado un plan para mejorar la atención en salud mental y disminuir el diferimiento de consultas; sin embargo, afirmó que es necesario que dichas acciones se traduzcan en resultados tangibles para los derechohabientes.

La diputada sostuvo que el Congreso tiene la responsabilidad de vigilar que las instituciones de salud cumplan con su obligación de brindar atención médica de manera oportuna, por lo que pidió establecer compromisos concretos, plazos definidos y mecanismos de rendición de cuentas que permitan evaluar los avances en esta materia.