Coahuila

Pintan trazo de las nuevas rutas troncales en Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo inicia este 1 de octubre el programa de transporte gratuito "Aquí Vamos", con cuatro rutas troncales

  • 30
  • Septiembre
    2025

El Gobierno Municipal realizó el pintado del trazo que seguirán las nuevas rutas troncales del programa de transporte gratuito “Aquí Vamos”, a fin de socializar la operación que iniciará el miércoles 1 de octubre en la capital coahuilense.

Las autoridades detallaron que el sistema contará con cuatro recorridos principales que cruzarán la ciudad de oriente a poniente y de sur a norte, con el objetivo de ofrecer una cobertura amplia y eficiente a los usuarios.

La ruta oriente–poniente partirá desde el bulevar Fundadores, a la altura del Centro de Gobierno, y atravesará Paseo de la Reforma, Francisco Coss, Insurgentes y 20 de Noviembre, hasta llegar a la colonia Valencia, sobre avenida La Rioja.

En sentido inverso, la ruta poniente–oriente iniciará en Valencia, recorrerá bulevar Valencia, Géminis, Las Torres, Luis Echeverría, Insurgentes y Pablo L. Sidar, para concluir en Fundadores, a la altura del bulevar Centenario de Torreón.

Así mismo, la ruta sur–norte arrancará en la colonia Santa Elena, avanzará por la carretera Saltillo–Zacatecas y colonias como Santa Lucía y Huachichiles, hasta llegar a Francisco Coss e Isidro López Zertuche. Continuará por avenida Universidad, Venustiano Carranza y Nazario S. Ortiz Garza, hasta culminar en avenida Los Campanares.

Finalmente, la ruta norte–sur partirá del Biblioparque Norte y seguirá por Venustiano Carranza, Universidad, Isidro López y Presidente Cárdenas. Subirá por Ignacio Allende y Praxedis de la Peña, para después tomar Hidalgo, Antonio Cárdenas y Las Teresitas, concluyendo en bulevar Santa Elena.

Con este trazo, el municipio busca garantizar la conectividad entre colonias, vialidades principales y zonas estratégicas, en un esquema de transporte público gratuito que apoyará la economía familiar y mejorará la movilidad en Saltillo.


