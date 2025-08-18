Pintan 1,700 fachadas en la colonia Independencia

El alcalde Adrián de la Garza develó una placa conmemorativa por haber llegado a la cifra de 1,700 fachadas pintadas del programa “Transformando Monterrey” en la colonia Independencia.

La meta anual es de intervenir 10,448 viviendas de distinto tipo en toda la ciudad, por lo que tan solo en la colonia Independencia laboran 8 cuadrillas con 74 pintores para cubrir más de 240 mil metros cuadrados, informó el municipio en un comunicado.

El alcalde dio un recorrido por la zona donde atendió las peticiones de los vecinos relacionadas con alumbrado público, reacomodo de tuberías que obstruían el paso en escaleras, así como limpieza en general de las áreas.

De la Garza destacó que el programa busca elevar la calidad de vida y fortalecer la identidad de los regiomontanos, y reiteró que continuará extendiéndose a más sectores de la ciudad.

Además, se brindó mantenimiento a las canchas deportivas y fueron entregados balones a niños de la colonia por parte de la Dirección de Deportes municipal.

De acuerdo con las autoridades municipales, el programa busca dignificar los espacios públicos de barrios y colonias, promover el desarrollo comunitario y fortalecer el tejido social.

La autoridad también ofrece campañas de salud, de bienestar animal, actividades físicas para los vecinos y otorgamiento de becas, entre otros beneficios.

Durante la jornada acompañaron al alcalde los secretarios Rafael Ramos, de Participación Ciudadana; Marcelo Segovia, de Administración; Nazario Pineda, de Obras Públicas; Mayela Quiroga, de Servicios Públicos; y Karina Barrón, de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva.

