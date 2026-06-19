ProCoahuila anticipa nuevas inversiones comerciales

Sofía Delgadillo, directora de ProCoahuila, adelantó que en los próximos meses se anunciarán nuevos proyectos de inversión que ya se encuentran concretados

La estrategia de relocalización de proveedores asiáticos hacia México continuará impulsando nuevas inversiones en Coahuila durante el segundo semestre de 2026, a pesar de la incertidumbre generada por la revisión de acuerdos comerciales y el entorno político internacional.

Así lo afirmó Sofía Delgadillo Martínez, directora de ProCoahuila, quien señaló que muchas empresas instaladas en el estado están acelerando la llegada de proveedores que actualmente operan en Asia para fortalecer sus cadenas de suministro dentro de Norteamérica.

“Lo que vemos es una tendencia muy fuerte hacia la reinversión. Las empresas que ya están aquí tienen urgencia de que sus proveedores vengan y empiecen a producir en México”, explicó.

La funcionaria adelantó que en los próximos meses se anunciarán nuevos proyectos de inversión que ya se encuentran concretados y que forman parte de la expansión industrial que mantiene la entidad.

Indicó que, además del sector automotriz, comienzan a observarse oportunidades en áreas como manufactura de electrodomésticos, maquinaria industrial y asociaciones estratégicas entre empresas extranjeras y compañías locales.

Respecto a las empresas asiáticas instaladas en Coahuila, Delgadillo descartó una salida de inversiones derivada de las condiciones actuales del mercado internacional.

“No se han retirado. Lo que hemos visto es que muchas están modificando la forma de hacer negocios y buscando mayor proveeduría local”, comentó.

Explicó que algunas compañías que anteriormente importaban la mayor parte de sus componentes ahora enfrentan presión para regionalizar procesos productivos y fortalecer sus cadenas de suministro dentro del país.

La directora de ProCoahuila destacó que las empresas asiáticas con presencia en el estado continúan expandiendo operaciones y adaptándose a las nuevas condiciones del mercado.

“Las empresas que siguen creciendo en la región son precisamente las que están bien integradas con personal y directivos mexicanos y que entienden la importancia de trabajar con proveedores locales”, señaló.

Actualmente Coahuila concentra una importante presencia de capital asiático, particularmente de empresas provenientes de Corea del Sur, China y Japón, vinculadas principalmente a la industria automotriz, manufactura de componentes, electrodomésticos y sistemas de climatización.

Sobre la llegada de nuevas empresas coreanas a Monclova, Delgadillo consideró que los retos de contratación observados en los primeros meses responden a procesos normales de adaptación entre trabajadores y compañías.

“Es una etapa de integración. Lo mismo ocurrió en Saltillo cuando llegaron las primeras empresas coreanas. Son procesos que toman algunos meses mientras se genera estabilidad laboral y se consolidan las operaciones”, indicó.

Finalmente, aseguró que las expectativas para la segunda mitad del año son favorables y que Coahuila mantiene condiciones competitivas para seguir atrayendo inversión extranjera en distintos sectores industriales.