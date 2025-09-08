Mantienen empresas interés de invertir en Coahuila

Al menos diez empresas nuevas, principalmente de capital estadounidense, mantienen visitas y agendas de trabajo en Coahuila durante este último trimestre del año, con el propósito de evaluar su instalación en distintas regiones del estado, informó Sofía Teresa Delgadillo Díaz, directora de ProCoahuila.

La funcionaria explicó que los proyectos en revisión corresponden a giros de manufactura, autopartes, ensamble de maquinaria y herramientas.

Aunque todavía se encuentran en fases iniciales, podrían representar inversiones cercanas a los 300 millones de dólares.

En algunos casos, las compañías están acelerando decisiones debido a las exigencias de sus propios clientes para cumplir con reglas de contenido del T-MEC.

Delgadillo señaló que, además de Estados Unidos, también hay interés de firmas de Asia e incluso de Israel.

Durante septiembre, varias de ellas sostendrán recorridos en Monclova, la Región Carbonífera y La Laguna, con el objetivo de revisar terrenos, parques industriales y proveedores de servicios.

Uno de los factores decisivos ha sido la infraestructura disponible en Coahuila y la flexibilidad de los desarrolladores locales para ofrecer terrenos o naves industriales en venta y renta.

A esto se suma, dijo, la ventaja competitiva que representa la seguridad en la entidad y la cercanía con Estados Unidos, lo que mantiene a Coahuila como finalista en múltiples procesos de selección.

En lo que va de 2025, ProCoahuila ha atendido entre 35 y 40 agendas con empresas interesadas en explorar oportunidades de inversión, lo que refleja que, pese a la incertidumbre global y a los retos del sector, el estado sigue captando proyectos internacionales.

La directora subrayó que este flujo de interés responde también al trabajo de vinculación del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con cámaras empresariales y embajadas, lo que ha permitido abrir nuevas posibilidades de atracción de capital.

