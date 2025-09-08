Cerrar X
EH_UNA_FOTO_86e5f9d280
Coahuila

Mantienen empresas interés de invertir en Coahuila

Sofía Delgadillo Díaz, directora de ProCoahuila, explicó que los proyectos en revisión corresponden a giros de manufactura, autopartes, ensamble y herramientas

  • 08
  • Septiembre
    2025

Al menos diez empresas nuevas, principalmente de capital estadounidense, mantienen visitas y agendas de trabajo en Coahuila durante este último trimestre del año, con el propósito de evaluar su instalación en distintas regiones del estado, informó Sofía Teresa Delgadillo Díaz, directora de ProCoahuila.

La funcionaria explicó que los proyectos en revisión corresponden a giros de manufactura, autopartes, ensamble de maquinaria y herramientas.

Aunque todavía se encuentran en fases iniciales, podrían representar inversiones cercanas a los 300 millones de dólares.

En algunos casos, las compañías están acelerando decisiones debido a las exigencias de sus propios clientes para cumplir con reglas de contenido del T-MEC.

Delgadillo señaló que, además de Estados Unidos, también hay interés de firmas de Asia e incluso de Israel.

Durante septiembre, varias de ellas sostendrán recorridos en Monclova, la Región Carbonífera y La Laguna, con el objetivo de revisar terrenos, parques industriales y proveedores de servicios.

Uno de los factores decisivos ha sido la infraestructura disponible en Coahuila y la flexibilidad de los desarrolladores locales para ofrecer terrenos o naves industriales en venta y renta.

A esto se suma, dijo, la ventaja competitiva que representa la seguridad en la entidad y la cercanía con Estados Unidos, lo que mantiene a Coahuila como finalista en múltiples procesos de selección.

En lo que va de 2025, ProCoahuila ha atendido entre 35 y 40 agendas con empresas interesadas en explorar oportunidades de inversión, lo que refleja que, pese a la incertidumbre global y a los retos del sector, el estado sigue captando proyectos internacionales.

La directora subrayó que este flujo de interés responde también al trabajo de vinculación del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con cámaras empresariales y embajadas, lo que ha permitido abrir nuevas posibilidades de atracción de capital.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_acero_bf898b415e
Pese a aranceles, acero mexicano sigue ‘ganando terreno’ en EUA 
AP_25252080537434_13d0cb3d12
Nepal levanta veto a redes tras protestas que dejaron 19 muertos
inter_amazon_rappi_c9fca76ad6
Amazon habría invertido en Rappi y tomaría el 12% de la empresa
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_empleo_550a6cd4bc
Transportes y comunicaciones ‘empujan’ creación de empleos
Whats_App_Image_2025_09_08_at_11_55_32_PM_5d19b841c0
Dar el grito de Independencia costará 17% más que en 2024
tamaulipas_alcalde_boda_oaxaca_4225fefccb
Derrocha alcalde de Reynosa en costosa boda en Oaxaca
publicidad

Más Vistas

EH_COLLAGE_92_b7601ab992
Congrega Sheiunbaum a morenismo de Nuevo León
EH_DOS_FOTOS_2025_09_07_T090229_652_9272090139
La actriz Vanessa Kirby ha dado a luz a su primer hijo
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
publicidad
×