El documento establece que el plazo originalmente concedido mediante un acuerdo emitido el 2 de junio transcurrió del 10 al 15 de junio

Inicio / Coahuila / Prórrogan 10 días más el proceso de subasta de AHMSA y MINOSA

La jueza Segunda de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles autorizó una prórroga de 10 días hábiles dentro del proceso de concurso mercantil de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), con el propósito de brindar mayor certeza jurídica a los posibles inversionistas y acreedores involucrados en la venta de la unidad productiva de ambas empresas.

De acuerdo con un acuerdo emitido el pasado 16 de junio de 2026, la autoridad judicial aprobó la ampliación del plazo solicitado por el síndico, Víctor Manuel Aguilera Gómez, quien argumentó la necesidad de contar con información adicional considerada indispensable para dar continuidad al procedimiento de subasta de los activos productivos.

El documento establece que el plazo originalmente concedido mediante un acuerdo emitido el 2 de junio transcurrió del 10 al 15 de junio. Sin embargo, ante la relevancia de la información aún pendiente y la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para los interesados en participar en el proceso, se determinó otorgar una extensión adicional.

La resolución precisa que el nuevo periodo será de 10 días hábiles y se contabilizará conforme a los días inhábiles establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en la Circular 8/2026 emitida por el Órgano de Administración Judicial.

Buscan dar certeza a inversionistas y acreedores

En el acuerdo judicial, la jueza Ruth Haggi Huerta García destacó que es responsabilidad de la autoridad brindar certeza jurídica tanto a los potenciales inversionistas como a los acreedores que forman parte de los procedimientos concursales de AHMSA y MINOSA.

La decisión cobra especial relevancia debido a que la venta de la unidad productiva representa una de las etapas más importantes para definir el futuro de ambas compañías, inmersas desde hace varios años en una profunda crisis financiera y operativa.

La ampliación del plazo permitirá al síndico reunir, analizar y procesar la información necesaria para avanzar en la subasta, mecanismo mediante el cual se busca atraer inversionistas con la capacidad de reactivar las operaciones industriales y generar recursos para hacer frente a los compromisos financieros con los acreedores.

Fuentes cercanas al proceso han señalado que la disponibilidad de información completa, transparente y actualizada es uno de los factores determinantes para que los interesados puedan presentar propuestas sólidas y técnicamente viables.

Subasta será determinante para el futuro de la acerera

La autorización de esta prórroga no modifica el objetivo central del procedimiento, que consiste en concretar la venta de la unidad productiva bajo condiciones que permitan maximizar el valor de los activos y ofrecer una salida ordenada a la compleja situación financiera de las empresas.

Desde que AHMSA fue declarada en concurso mercantil, el proceso ha transitado por diversas etapas relacionadas con la conciliación de créditos, la designación de síndicos y la preparación de los mecanismos necesarios para una eventual transferencia de activos. En tanto, MINOSA ha seguido una ruta paralela debido a su estrecha relación operativa con la siderúrgica.

Trabajadores, proveedores, acreedores y representantes del sector empresarial de la Región Centro de Coahuila mantienen la expectativa sobre el avance de la subasta, ya que de este proceso dependerá, en gran medida, la posibilidad de reactivar las instalaciones industriales bajo una nueva administración.