Prorrogan por 10 días más subasta de AHMSA y MINOSA

AHMSA prórroga subasta. La jueza Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles autorizó una prórroga de 10 días hábiles dentro del proceso de concurso mercantil de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), con el objetivo de brindar mayor certeza jurídica a los posibles compradores y acreedores involucrados en la venta de la unidad productiva de ambas empresas.

De acuerdo con un acuerdo emitido el 16 de junio de 2026, la autoridad judicial concedió la ampliación del plazo solicitado por el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, quien requiere información considerada indispensable para continuar con el procedimiento de subasta de los activos productivos de las compañías.

El documento señala que el término previamente concedido al síndico mediante un auto dictado el 2 de junio de 2026 transcurrió entre el 10 y el 15 de junio. Sin embargo, debido a la relevancia de la información pendiente y a la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para los interesados en participar en la adquisición de la unidad productiva, se determinó otorgar una extensión adicional.

La resolución establece que el nuevo plazo será de 10 días hábiles y se contabilizará considerando los días inhábiles previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en la Circular 8/2026 emitida por el Órgano de Administración Judicial.

Buscan dar certeza a compradores y acreedores

En el acuerdo simplificado, la jueza Ruth Haggi Huerta García destacó que es obligación de la autoridad otorgar certeza jurídica tanto a los potenciales inversionistas interesados en adquirir los activos productivos como a los acreedores que participan dentro de los concursos mercantiles de AHMSA y MINOSA.

La determinación cobra relevancia porque la venta de la unidad productiva es considerada una de las etapas más importantes para definir el futuro de las empresas siderúrgicas, que permanecen inmersas en procesos judiciales derivados de su crisis financiera y operativa.

La ampliación del plazo permitirá al síndico reunir y procesar información necesaria para dar continuidad a la subasta, mecanismo mediante el cual se busca atraer inversionistas capaces de reactivar las operaciones industriales y generar recursos para atender las obligaciones con los acreedores.

Fuentes cercanas al proceso han señalado en distintas etapas del concurso mercantil que la disponibilidad de información completa y transparente es uno de los elementos fundamentales para que los interesados puedan presentar ofertas viables y sustentadas técnicamente.

Continúa proceso clave para el futuro de AHMSA

La autorización de esta prórroga no modifica el objetivo principal del procedimiento, que consiste en concretar la venta de la unidad productiva bajo condiciones que permitan maximizar el valor de los activos y ofrecer una solución ordenada a la situación financiera de las empresas.

Desde que AHMSA fue declarada en concurso mercantil, el proceso ha atravesado diversas etapas relacionadas con la conciliación de créditos, la designación de síndicos y la preparación de mecanismos para la eventual transferencia de activos. La situación de Minera del Norte ha seguido una ruta paralela debido a su estrecha relación operativa con la acerera.

La expectativa entre trabajadores, proveedores, acreedores y sectores empresariales de la Región Centro de Coahuila permanece centrada en el avance de la subasta, ya que de ella dependerá en gran medida la posibilidad de que las instalaciones industriales vuelvan a operar bajo una nueva administración.

Con la ampliación autorizada por el juzgado, el síndico contará con tiempo adicional para completar la información requerida y continuar con una de las fases más relevantes del proceso concursal que enfrenta AHMSA, considerado uno de los casos empresariales más importantes de México en los últimos años.

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