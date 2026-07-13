Protección Civil indaga explosión en vulcanizadora de Saltillo

Protección Civil mantiene las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar si existieron omisiones o condiciones de riesgo

Las investigaciones sobre la explosión registrada en una vulcanizadora de Saltillo continúan por parte de la Dirección de Protección Civil Municipal, luego del accidente que cobró la vida de un trabajador.

El titular de la dependencia, Francisco Martínez Ávalos, informó que las autoridades estatales y municipales permanecen atentas a los resultados de las indagatorias para determinar con precisión qué originó el siniestro.

Investigan posible acumulación de gas en el inmueble

El funcionario explicó que uno de los aspectos que más llama la atención es la presencia de un tanque de gas dentro del establecimiento, ya que, en principio, no correspondía a la actividad del negocio. Sin embargo, posteriormente se confirmó que el inmueble funcionaba tanto como vulcanizadora como vivienda del trabajador, por lo que el cilindro formaba parte del uso doméstico del lugar.

De acuerdo con la información recabada, una acumulación de gas habría provocado la explosión justo cuando el local se encontraba cerrado.

Protección Civil mantiene abiertas las indagatorias

Martínez Ávalos señaló que el hombre que habitaba y laboraba en el inmueble logró sobrevivir y se encuentra fuera de peligro, al igual que otro trabajador que acompañaba a la víctima mortal al momento del accidente.

Mientras tanto, Protección Civil mantiene las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar si existieron omisiones o condiciones de riesgo que contribuyeron a la tragedia.