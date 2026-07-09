Protección Civil de Nuevo León pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar maniobras que puedan poner en riesgo su seguridad

Inicio / Nuevo León / Lluvia sorprende a automovilistas en la Carretera Nacional

La presencia de lluvia fuerte este jueves provocó condiciones de riesgo para la circulación en distintos puntos del estado, informó Protección Civil de Nuevo León, que exhortó a los automovilistas a extremar precauciones al conducir.

Lluvias afectan diversos municipios de Nuevo León

De acuerdo con el reporte emitido, las precipitaciones se registran sobre la Carretera Nacional, a la altura de El Uro, en Monterrey, además de los municipios de Santiago, Allende y Linares.

Ante estas condiciones, la dependencia recomendó a los conductores moderar la velocidad, encender las luces principales del vehículo y mantener una distancia prudente entre unidades, debido a la reducción de la visibilidad y el pavimento resbaladizo.

Protección Civil de Nuevo León pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar maniobras que puedan poner en riesgo su seguridad mientras persistan las lluvias en la región.