Protección Civil refuerza vigilancia en balnearios de Saltillo

Hasta el momento, las autoridades reportan saldo blanco y una disminución en la afluencia de visitantes respecto a las semanas de mayor actividad

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Saltillo mantiene operativos permanentes de supervisión en balnearios y centros recreativos de la ciudad durante las vacaciones de verano, con un saldo blanco hasta el momento y una menor afluencia de visitantes en comparación con los periodos de mayor demanda.

Las inspecciones se realizan principalmente de jueves a sábado, días en los que la mayoría de estos espacios recibe a familias y turistas que buscan opciones de esparcimiento durante la temporada vacacional.

Menos visitantes que en semanas anteriores

De acuerdo con el director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Martínez Ávalos, los reportes más recientes muestran una reducción considerable en el número de asistentes a varios de los principales balnearios del municipio.

“El día de ayer me estaban reportando nuestras unidades operativas, por ejemplo en El Molino, 240 personas, cuando en las temporadas más altas más de 1,000 personas pueden ingresar ahí; en otros balnearios, como Caja San Nicolás, 25 personas ayer, y en La Purísima, 14; es decir, ha habido una relativa baja”, explicó.

Aunque la asistencia ha disminuido, las autoridades mantienen la vigilancia para garantizar que las instalaciones operen bajo condiciones seguras.

Como parte de los operativos, Protección Civil verifica que cada establecimiento cuente con personal capacitado para atender emergencias y que se respeten las medidas básicas de prevención dentro de las áreas acuáticas.

“Seguimos revisando que tengan personal salvavidas y que estén vigilando que no haya gente realizando actividades que puedan poner en riesgo a las personas, que no haya niños solos en albercas chiquitas, medianas o grandes; siempre deben estar acompañados”, señaló Martínez Ávalos.

La corporación también supervisa que los administradores mantengan vigilancia constante en las albercas y zonas recreativas para evitar situaciones de riesgo.

Piden evitar excesos y respetar reglamentos

Las autoridades hicieron un llamado a los visitantes para respetar las normas de seguridad establecidas en cada balneario, especialmente en lo relacionado con el consumo de bebidas alcohólicas y el cuidado de menores de edad.

Además, se revisa que los centros recreativos cuenten con señalización visible sobre profundidades, áreas restringidas y rutas de evacuación.

“Que la gente no abuse en el consumo de bebidas embriagantes, además de contar con la señalización adecuada. Eso lo vamos a seguir visitando durante todo lo que resta del periodo vacacional de verano”, indicó.

No hay establecimientos sancionados

Hasta ahora, Protección Civil no ha detectado irregularidades graves que ameriten la suspensión de actividades o la clausura de alguno de los balnearios inspeccionados.

Las revisiones continuarán durante el resto de las vacaciones con el objetivo de mantener condiciones seguras para los visitantes.

“No ha habido alguna causa justificada como para suspender algunos de estos establecimientos o eventos; afortunadamente hemos tenido saldo blanco”, concluyó Ávalos.

Con las altas temperaturas aún presentes en la región, las autoridades municipales reiteraron el llamado a seguir las recomendaciones de seguridad para evitar accidentes y mantener el saldo blanco en los centros recreativos de Saltillo durante el cierre de la temporada vacacional.