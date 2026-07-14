Refuerza Coahuila operativo vacacional en carreteras y balnearios

Protección Civil coordinará vigilancia e inspecciones en sitios turísticos y exhortó a extremar precauciones por calor, lluvias y crecientes

Con el inicio del periodo vacacional de verano, la Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila pondrá en marcha un operativo especial en coordinación con los municipios para reforzar la vigilancia en carreteras, balnearios, parajes naturales y demás sitios de alta concentración de visitantes.

El titular de la dependencia, Ramiro Durán, informó que también se realizarán inspecciones en los principales destinos turísticos para verificar que cumplan con las medidas de seguridad y reducir riesgos para la población.

El funcionario señaló que, aunque durante las próximas semanas continuarán registrándose temperaturas extremas en gran parte del estado, las condiciones meteorológicas también favorecerán la presencia de lluvias, por lo que exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Indicó que las precipitaciones podrían presentarse en diferentes regiones de Coahuila, por lo que es importante extremar precauciones, especialmente en zonas serranas, ríos, arroyos y carreteras.

Ramiro Durán destacó que las acciones preventivas se desarrollarán de manera coordinada con las unidades municipales de Protección Civil y otras corporaciones de emergencia, con el objetivo de brindar atención oportuna a residentes y turistas durante el periodo vacacional.

Asimismo, hizo un llamado a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades, evitar exponerse tanto al calor intenso como a las lluvias y reportar cualquier situación de riesgo a los números de emergencia.