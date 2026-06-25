Con esta iniciativa, el Gobierno Municipal busca acercar a las nuevas generaciones al funcionamiento de la administración pública

Inicio / Coahuila / Ramos Arizpe elige a los integrantes de su primer Cabildo Juvenil

En un ejercicio inédito de participación ciudadana, cerca de 100 estudiantes de distintas instituciones educativas participaron en la elección del primer Cabildo Juvenil de Ramos Arizpe, iniciativa impulsada por el Gobierno Municipal en coordinación con el Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

Durante la jornada fueron electos los 22 jóvenes que integrarán este órgano de representación, el cual estará conformado por la Presidencia Municipal, la Secretaría del Ayuntamiento, las sindicaturas, las regidurías y la Presidencia Honoraria del DIF Municipal Juvenil.

El proceso fue atestiguado por el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías; el presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes; la regidora y presidenta de la Comisión de Educación, Lizbeth Ogazón Nava, además de integrantes del Cabildo, funcionarios municipales y representantes de instituciones educativas.

Buscan fortalecer la participación de las juventudes

Con esta iniciativa, el Gobierno Municipal busca acercar a las nuevas generaciones al funcionamiento de la administración pública, fortalecer su formación cívica y promover una mayor participación de las juventudes en los asuntos públicos del municipio.

Las y los jóvenes electos asumirán próximamente sus cargos durante una sesión solemne del Cabildo Juvenil, en la que presentarán propuestas orientadas al desarrollo de Ramos Arizpe.

Así quedó integrado el Cabildo Juvenil 2026

El Cabildo Juvenil 2026 quedó integrado por Jorge Armando Macías Aguirre como presidente municipal juvenil; Karly Nahomi Berlanga Muñiz, secretaria del Ayuntamiento; Guillermo Ramos Guerra, presidente honorario del DIF Municipal; Pedro Fabián Santillán Pérez, síndico de mayoría; y Axel Gustavo Nava Hernández, síndico de vigilancia.

Las regidurías serán ocupadas por Roberto de Jesús Ovalle Franco, Pedro Aguirre Morales, Abigail Cortez Atzín, Dayra Nahomi Sánchez Solís, Devany Carolina Carrizalez Martínez, Kaida Aiko Álvarez Arjona, Elisa Hernández Castillejos, Adna Raquel Bautista Hernández, Dayana Polet Hernández Valdéz, Daniel Alejandro Romos García, Julio César Romero Vázquez, Víctor Daniel Ramos Chairez, Angelly Jaqueline Osoria Hernández, Diego Gadiel Silva Banda, Evelyn Selene Guardiola Loera, Briana Izbeth Ávila Ortiz y Yoely Kasteni Avelino Celis.

Con este ejercicio, Ramos Arizpe se convierte en uno de los municipios de Coahuila que impulsa mecanismos de participación para involucrar a las juventudes en la toma de decisiones y en la construcción de propuestas para su comunidad.