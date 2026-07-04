Fatal volcadura en Ramos Arizpe deja un muerto y dos lesionados

Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes en el lugar del accidente para determinar las causas de la volcadura

Un trabajador murió y dos más resultaron gravemente lesionados la tarde de este sábado, luego de que la camioneta en la que viajaban volcó sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, a la altura del kilómetro 3, en el municipio de Ramos Arizpe.

La víctima era originaria del estado de Veracruz

La víctima fue identificada como Cristóbal Santes Villanueva, de 64 años, originario del estado de Veracruz, quien viajaba en la caja de la camioneta junto con otros trabajadores cuando ocurrió el accidente.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe, así como de Arteaga, acudieron al lugar para brindar atención a los ocupantes de la unidad. Tras valorar a los lesionados, trasladaron en código rojo a Apolinar García Valencia, de 35 años, y a José Guadalupe García Valencia, de 32 años, ambos con traumatismo craneoencefálico severo, al Hospital General de Zona No. 2 del IMSS en Saltillo.

En el lugar también fueron valorados José Miguel Santes García, de 20 años, quien viajaba en la cabina y no presentó lesiones de gravedad, así como el conductor de la camioneta, Miguel Valero, de 36 años, originario de Saltillo, quien también resultó ileso.

Los trabajadores regresaban de laborar en Ramos Arizpe

De acuerdo con los primeros reportes, los trabajadores regresaban de laborar en la empresa Lear, ubicada en Ramos Arizpe, y se dirigían hacia la colonia Mirasierra, en Saltillo, donde serían dejados por el contratista que los transportaba.

La mayoría de los ocupantes de la camioneta son originarios del estado de Veracruz y se desempeñan en trabajos de construcción dentro de complejos industriales de la región.

Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes en el lugar del accidente para determinar las causas de la volcadura, mientras que el cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.