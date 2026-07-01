Ramos Arizpe estrena unidad móvil de esterilización

Ramos Arizpe presentó una unidad móvil con tres quirófanos para realizar hasta 30 esterilizaciones gratuitas al día en colonias y comunidades rurales

Con el objetivo de ampliar las campañas de control de la población canina y felina, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe presentó una nueva unidad móvil de esterilización que permitirá acercar este servicio directamente a colonias y comunidades rurales del municipio.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que el remolque, equipado con tres quirófanos climatizados, será operado por el Sistema DIF Ramos Arizpe y facilitará la realización de alrededor de 30 esterilizaciones diarias, evitando que los ciudadanos tengan que trasladar a sus mascotas a las instalaciones de Mi Mascota o del DIF.

Precisó que las campañas serán gratuitas y se realizarán una vez por semana, los días miércoles, en distintos sectores del municipio.

La ubicación de cada jornada será dada a conocer previamente a través de las redes sociales oficiales del DIF Ramos Arizpe, para que los propietarios de mascotas puedan registrarse y acudir con anticipación.

“Ahora vamos a ir directamente a la colonia”, señaló el edil, al explicar que la unidad recorrerá de manera permanente distintos sectores del municipio para acercar el servicio a un mayor número de familias.

Indicó que el propósito principal es reducir la sobrepoblación de perros y gatos, problema que continúa representando un reto para el municipio.

De acuerdo con Gutiérrez Merino, durante 2026 se han realizado 622 esterilizaciones, mientras que en lo que va de la administración municipal se han practicado más de mil 100 procedimientos, cifra que, dijo, buscarán incrementar con la incorporación de la nueva unidad móvil.

La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante, destacó que las campañas de esterilización han registrado una alta participación ciudadana, al grado de que en algunas jornadas se alcanza el cupo disponible y las personas interesadas deben esperar a la siguiente visita.

Consideró que el principal reto sigue siendo fortalecer la cultura de la tenencia responsable de mascotas, al señalar que el cuidado de perros y gatos implica compromiso permanente y no únicamente adoptarlos cuando son pequeños.

Escalante también hizo un llamado a la ciudadanía para involucrarse en el cuidado de los animales en situación de calle, proponiendo que quienes alimentan de manera habitual a algún perro comunitario puedan apoyarlo temporalmente durante su recuperación después de la cirugía.

Explicó que, tras una esterilización, los animales requieren permanecer bajo observación entre tres y cinco días, o hasta una semana, antes de regresar a su entorno, por lo que invitó a la población a convertirse en una especie de “padrinos” de estos perros para contribuir a reducir su reproducción.