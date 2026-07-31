Ramos Arizpe seguira reclutamiento para superar los 200 policías

La corporación cuenta actualmente con entre 170 y 180 elementos activos y busca fortalecer la vigilancia en colonias, comunidades rurales y zonas industriales

La Policía Municipal de Ramos Arizpe busca rebasar los 200 elementos operativos y mantendrá abierto el reclutamiento durante lo que resta del año y durante 2027, como parte de una estrategia que también contempla ampliar la red de grupos ciudadanos de seguridad para reforzar la vigilancia en el municipio.

El secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, informó que actualmente la corporación cuenta con entre 170 y 180 policías activos, por lo que la convocatoria permanecerá abierta de manera permanente para incorporar nuevos elementos conforme crece la población y la actividad económica del municipio.

Amplían grupos ciudadanos de seguridad

Explicó que el fortalecimiento de la estrategia de seguridad no se limita al aumento del estado de fuerza, sino que también incluye el crecimiento de los grupos ciudadanos de seguridad, los cuales ya suman más de 100 grupos y alrededor de cinco mil participantes.

Precisó que estas redes de comunicación ya no solo funcionan en colonias y barrios, sino también con comerciantes, instituciones educativas, taxistas, empresas y parques industriales, lo que permite reportar cualquier incidencia de manera inmediata y facilitar la respuesta de las corporaciones.

González Farías indicó que, dependiendo del tipo de emergencia, la atención es brindada por la unidad que se encuentra más cercana al lugar de los hechos, incluyendo la Policía Industrial cuando los reportes se generan dentro de empresas o complejos fabriles.

Atienden reportes de violencia familiar

El funcionario reconoció que la violencia familiar continúa entre los reportes más recurrentes que atiende la Policía Municipal, por lo que la Dirección de Seguridad Pública mantiene reuniones semanales con la Fiscalía para las Mujeres para evaluar la incidencia y fortalecer las estrategias de prevención y atención.