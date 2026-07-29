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Intensifican bacheo y limpieza en colonias de Ramos Arizpe

Cuadrillas del municipio realizaron trabajos de bacheo, retiro de maleza, descacharrización y limpieza en colonias y la zona centro de Ramos Arizpe

Por Christyan Estrada | 29 Julio 2026

Brigadas del Municipio de Ramos Arizpe reforzaron las labores de bacheo, limpieza y descacharrización en al menos 16 colonias y espacios públicos, con el propósito de mejorar las condiciones de las vialidades y atender reportes ciudadanos.

Las cuadrillas municipales realizaron trabajos de reparación de pavimento en Manantiales del Valle, Portal Diamante, Hacienda, Escorial, Analco, Valle Poniente, El Cura, La Esmeralda, Rincón del Valle y la Zona Centro, donde se rehabilitaron diversos tramos afectados por el desgaste de la carpeta asfáltica.

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De manera paralela, personal de Servicios Primarios efectuó jornadas de limpieza general, retiro de maleza, escombro y descacharrización en Hacienda III, Manantiales del Valle, Plaza Huanusco, La Palma, Nuevo Ramos y Cañadas del Mirador, como parte del mantenimiento permanente de los espacios públicos.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que estas acciones buscan mantener en mejores condiciones las calles, áreas verdes y espacios de convivencia, además de responder a las solicitudes realizadas por habitantes de distintos sectores del municipio.

Tomás Gutiérrez

El Gobierno Municipal informó que las cuadrillas continuarán recorriendo diferentes colonias de Ramos Arizpe para dar seguimiento a los trabajos de mantenimiento urbano y atender las necesidades que sean reportadas por la ciudadanía. 

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