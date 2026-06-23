Ramos Arizpe supera 500 esterilizaciones gratuitas en 2026

En 2026 se han realizado 592 esterilizaciones, 756 vacunas antirrábicas y 500 desparasitaciones gratuitas en Ramos Arizpe

Los programas gratuitos de salud animal impulsados en Ramos Arizpe han permitido realizar 592 esterilizaciones, además de aplicar 756 vacunas antirrábicas y 500 desparasitaciones en lo que va del año, beneficiando a cientos de familias y contribuyendo al control de la población de perros y gatos.

Las acciones forman parte de una estrategia permanente que opera en coordinación entre el Gobierno Municipal, la Dirección de Salud Pública y la Secretaría de Salud de Coahuila, con el objetivo de acercar servicios veterinarios preventivos sin costo a distintos sectores de la ciudad.

La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, destacó que este tipo de campañas permiten a las familias acceder a atención veterinaria que en muchas ocasiones representa un gasto difícil de cubrir.

Además del beneficio económico para los propietarios, las jornadas buscan prevenir enfermedades, reducir la sobrepoblación de animales y fomentar una tenencia responsable de mascotas.

Como parte del programa, este miércoles 24 de junio se llevará a cabo una campaña de esterilización en el Centro Comunitario Tepopa, en la colonia Analco, en un horario de las 9:00 a las 13:00 horas.

Las autoridades informaron que las cirugías se realizan con cupo limitado y recomendaron acudir con perros y gatos que hayan cumplido al menos 12 horas de ayuno y que se encuentren libres de garrapatas para garantizar un procedimiento seguro.

Asimismo, el próximo viernes 26 de junio se realizará una jornada gratuita de vacunación antirrábica y desparasitación en la Plaza San Gregorio, ubicada en el cruce de las calles Óscar Flores Tapia y Manuel Alanís Tamez, de 10:00 a las 13:00 horas.

Las autoridades municipales señalaron que estas campañas continuarán durante el resto del año en distintos sectores de Ramos Arizpe, con la finalidad de acercar servicios de salud animal a un mayor número de colonias y comunidades.