Suman 17 plazas rehabilitadas en Ramos Arizpe

Los espacios recuperados son utilizados diariamente por vecinos para actividades deportivas, recreativas y de convivencia familiar.

Al menos 17 plazas públicas han sido rehabilitadas en distintos sectores de Ramos Arizpe como parte de los programas de mejoramiento urbano que impulsa el municipio, con el objetivo de recuperar espacios destinados a la convivencia y recreación de las familias.

Entre las intervenciones más recientes destacan los trabajos realizados en las plazas Fidel Velázquez, Haciendas del Refugio, Cactus y Villa Magna, donde se efectuaron labores de mantenimiento y mejoramiento de infraestructura.

A estas acciones se suma la rehabilitación de las 13 plazas ubicadas en el sector Parajes de Los Pinos, uno de los proyectos de mayor alcance desarrollados durante la actual administración municipal.

Los espacios recuperados son utilizados diariamente por vecinos para actividades deportivas, recreativas y de convivencia familiar, principalmente durante las tardes y fines de semana.

De acuerdo con información del municipio, las obras han incluido labores de limpieza, rehabilitación de áreas comunes y mejoras en distintos elementos de la infraestructura urbana para brindar mejores condiciones a los usuarios.

La recuperación de plazas forma parte de una estrategia orientada a fortalecer el uso de espacios públicos en las colonias y ofrecer alternativas de esparcimiento para niñas, niños, jóvenes y adultos mayores.

Las autoridades municipales informaron que los trabajos continuarán en otros sectores de la ciudad conforme avance el programa de mejoramiento urbano, con la intención de ampliar la cobertura de espacios rehabilitados en Ramos Arizpe.