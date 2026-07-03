Ramos Fest espera reunir a 150,000 visitantes durante actividades

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que el festival busca consolidarse como uno de los eventos más importantes de la región

Con una asistencia estimada de 150,000 personas y una derrama económica superior a 2 millones de pesos, del 28 al 30 de agosto se llevará a cabo una nueva edición del Ramos Fest 2026, que incluirá conciertos gratuitos, una feria gastronómica, el Lechón Fest y la tradicional cabalgata.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que el festival busca consolidarse como uno de los eventos más importantes de la región al combinar espectáculos musicales, tradiciones, gastronomía y actividades para toda la familia.

“El año pasado tuvimos más de 100 mil asistentes en los tres días y este año esperamos alrededor de 150 mil personas, un incremento cercano al 40 por ciento”, señaló.

El presidente municipal destacó que el evento también representa una importante oportunidad para impulsar la economía local, ya que beneficia a comerciantes, emprendedores, restauranteros, productores y prestadores de servicios.

Las actividades iniciarán el viernes 28 de agosto en la Plaza Principal con la Feria del Tamal y Pan de Pulque, la exposición de mujeres emprendedoras y una callejoneada por las principales calles del centro de la ciudad. Por la noche se presentará Tropicalísimo Apache, agrupación encargada de inaugurar el programa artístico del festival.

Para el sábado 29 de agosto se realizará el Segundo Lechón Fest, que estará dedicado a Mike Flores Jiménez. Se espera la participación de más de 100 equipos, que competirán en las categorías de mejor lechón, mejor salsa y mejor stand. Durante todo el día habrá presentaciones musicales y actividades gastronómicas, mientras que el cierre estará a cargo del grupo El Norteñazo.

El domingo 30 de agosto se desarrollará la tradicional Gran Cabalgata Ramos Fest, que este año rendirá homenaje a José Santiago Flores Romo “Don Chago”.

El recorrido partirá de la Congregación San Miguel y se espera la participación de más de mil 500 jinetes provenientes de Coahuila y estados vecinos. Por la noche, el festival concluirá con la presentación del cantante Salomón Robles.

El alcalde indicó que el Lechón Fest ofrecerá una bolsa de premios superior a 60 mil pesos en efectivo, además de incentivos otorgados por patrocinadores, entre ellos televisores, una pantalla de gran formato y un viaje para dos personas a Cancún.

Finalmente, destacó que el Ramos Fest nació para convertirse en una tradición anual que fortalezca la identidad de Ramos Arizpe, promueva sus costumbres y genere beneficios económicos para los negocios locales.