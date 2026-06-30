Ramos Arizpe supera los 2 mil 300 árboles plantados

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el objetivo es incrementar las áreas arboladas para mejorar la calidad del aire, generar más sombra.

Con más de 2 mil 365 árboles plantados en espacios públicos, escuelas, universidades y comunidades rurales desde 2025, el municipio de Ramos Arizpe iniciará durante julio una nueva etapa de reforestación enfocada en ampliar la cobertura vegetal en distintos sectores de la ciudad.

Las nuevas jornadas estarán dirigidas principalmente a zonas que requieren mayor presencia de áreas verdes y donde las condiciones permitan un mejor desarrollo de especies nativas, informó el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Ecología.

Como parte de esta estrategia ambiental, el vivero municipal ha recibido 4 mil 887 árboles, de los cuales 3 mil 788 ya fueron destinados a campañas de reforestación, donación y proyectos de conservación en diversos puntos del municipio.

Entre los sitios donde se han realizado estas acciones destacan la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe, el bulevar Massó Massó, la Plaza Tula, además de planteles educativos, camellones, plazas públicas y ejidos.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el objetivo es incrementar las áreas arboladas para mejorar la calidad del aire, generar más sombra y recuperar espacios públicos para beneficio de la población.

Paralelamente, continúa el programa “Adopta un Árbol”, mediante el cual cada viernes se entregan ejemplares a familias del municipio para fomentar la participación ciudadana en el cuidado y conservación del arbolado urbano.