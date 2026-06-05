Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
camino_real_ramos_arizpe1_b1387521e5
Coahuila

Reaperturan circulación del Camino Real del Valle

La reapertura permitirá agilizar la movilidad de miles de habitantes que diariamente utilizan la ruta para desplazarse entre distintos sectores de Ramos Arizpe

  • 05
  • Junio
    2026

La segunda etapa de rehabilitación del Camino Real del Valle fue abierta a la circulación vehicular en Ramos Arizpe, luego de concluir los trabajos de colocación de carpeta asfáltica que durante las últimas semanas se desarrollaron en esta importante vialidad del poniente de la ciudad.

La reapertura permitirá agilizar la movilidad de miles de habitantes que diariamente utilizan esta ruta para desplazarse entre distintos sectores habitacionales y zonas de servicios del municipio.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que la vialidad quedó habilitada una vez concluidas las labores de pavimentación, luego de que las recientes lluvias obligaran a suspender temporalmente los trabajos y retrasaran la etapa final del proyecto.

La vialidad conecta directamente a colonias como Real del Valle, Valle Poniente, Parajes del Valle, Parajes de Los Pinos, Urbivilla, Analco y Mirador, por lo que era una de las obras más esperadas por vecinos de estos sectores.

De acuerdo con el edil, aunque la circulación ya fue restablecida, en los próximos días continuarán algunos trabajos complementarios relacionados con señalización horizontal, pintura y detalles finales para concluir por completo la obra.

La rehabilitación forma parte de las acciones de mejoramiento de infraestructura vial impulsadas por la administración municipal para fortalecer la conectividad urbana y reducir tiempos de traslado en una de las zonas con mayor crecimiento habitacional de Ramos Arizpe.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_06_06_at_11_00_26_329b0c816e
Designará el Congreso a sucesor de Román Cepeda
bfed453c_9f60_4d43_b260_a05e1743bc4b_7ade5ba498
Políticos expresan condolencias por fallecimiento de Román Cepeda
5935a43d_ec33_456e_b06f_b3b6bb7f9b1c_f27c27e985
Piden maestros investigar venta de terrenos de la Sección 38
publicidad

Últimas Noticias

Policia_archivo_cd7b7386c1
Tiroteo en festival de Ohio termina con múltiples víctimas
blog_4901_9e35_1440x598_27ee94107c
Donará San Pedro cirugías de reconstrucción mamaria
Agua_145764466c
Mantienen en semáforo rojo a municipios fronterizos de Tamaulipas
publicidad

Más Vistas

nl_aeropuerto_mty_remodelacion_jpg_b257f3a3df
Transformarán aeropuerto de Mty; 'Será el mejor de México': OMA
Whats_App_Image_2026_06_04_at_8_55_33_PM_ee568a1113
A ritmo de acordeón, Nuevo León enciende el ambiente mundialista
CFE_47626f52dd
CFE suspenderá el servicio de luz en estas colonias de Monterrey
publicidad
×