Rechaza MARS confrontación; federación le niega libros a Coahuila

El mismo día (martes de la semana anterior), me responde la Secretaría de Educación Pública que no es posible que me entregue libros del ciclo anterior, y que me llegaron los libros nuevos, del 2023, que si los quiero entregar que los entregue, y que si no, que no los entregue… no es de que yo quiera o no quiera, es la resolución de una controversia constitucional.