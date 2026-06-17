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Coahuila

Reconoce Ejército resultados de Saltillo en materia de seguridad

Ante alrededor de 200 agentes, el mando militar resaltó que los resultados reflejados en las mediciones nacionales son consecuencia del trabajo conjunto

  • 17
  • Junio
    2026

La coordinación entre corporaciones municipales, estatales y federales ha permitido que Saltillo se mantenga como uno de los municipios con mejores indicadores de seguridad del país, destacó el comandante de la Sexta Zona Militar, Juan Carlos Quiroz Muñoz, durante una conferencia dirigida a elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Ante alrededor de 200 agentes, el mando militar resaltó que los resultados reflejados en las mediciones nacionales son consecuencia del trabajo conjunto entre las distintas instituciones encargadas de la seguridad pública.

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Señaló que la capital coahuilense se ha consolidado como un referente nacional gracias a la labor diaria de sus cuerpos policiales y al esfuerzo coordinado entre los tres niveles de gobierno.

Durante el encuentro, realizado en la sala Emilio J. Talamás, autoridades civiles y militares coincidieron en la importancia de fortalecer la colaboración interinstitucional para preservar la tranquilidad de la población.

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El comisionado Miguel Ángel Garza Félix afirmó que la administración municipal continuará impulsando acciones de coordinación y capacitación para mantener a Saltillo entre las ciudades más seguras y con mayor confianza ciudadana en el país.


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