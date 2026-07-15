Reconoce FIFA a Gobierno de Nuevo León por éxito en Mundial 2026

El mandatario estatal destacó que los resultados obtenidos en seguridad fueron determinantes para el desarrollo exitoso del Mundial

La FIFA reconoció al Gobierno de Nuevo León y a la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz por el trabajo coordinado en materia de seguridad para el desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El reconocimiento fue entregado por representantes de la FIFA en México al gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda y a los integrantes de la Mesa de Seguridad.

El gobernador Samuel García destacó que los resultados obtenidos en seguridad fueron determinantes para el desarrollo exitoso del Mundial y aseguró que el reconocimiento simboliza el esfuerzo conjunto de las autoridades.

"Todos los municipios, sin excepción, han reducido 50, 60, 80 por ciento los delitos de alto impacto. Y dejar el diploma aquí para que lo veamos y recordemos lo que logramos en el Mundial. Que se logró reducir 80 por ciento los delitos y estarlo viendo de que es un reconocimiento a nuestro trabajo y que sí se pudo tener un estado seguro y en paz", expresó el mandatario estatal.

García Sepúlveda añadió que la realización de la Copa Mundial dejó un legado para Nuevo León que trasciende el ámbito deportivo, como en infraestructura, tecnología y espacios públicos.

Por su parte, Rodrigo Martínez-Celis Wogau, director ejecutivo de Safety & Security de la FIFA, reconoció el trabajo coordinado entre las distintas autoridades para cumplir con la misión de organizar con éxito la justa mundialista en México, de la cual Nuevo León fue una de las sedes.

"Miles de millones de personas participaron de alguna forma viendo algún pedacito del Mundial en toda la región y hoy por hoy toda la gente habla del Mundial, de la fiesta, del fútbol, de lo bien que se organizó en México. Y ese es el resultado de un trabajo de 2 años. Hay un agradecimiento profundo por el gran trabajo en que se realizó en Nuevo León en esta Mesa", puntualizó.

En la reunión también se contó con la presencia de Ricardo de la Cruz Musalem, senior manager, Medical Services; Claudio Valdés Carranza, senior manager Safety & Security Nuevo León; y Samantha Sánchez Saldívar, senior manager Non Competition.