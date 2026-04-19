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Coahuila

Recuperan nuevos restos en Pasta de Conchos; sumarían 28 cuerpos

Las autoridades aún no han podido corroborar a quién pertenecen los cuerpos, ya que se han ordenado pruebas que permitan conocer la identidad de las víctimas

  • 19
  • Abril
    2026

Este fin de semana se recuperarían tres cuerpos de los 65 mineros que quedaron atrapados en la mina Pasta de Conchos tras la explosión del 19 de febrero de 2006. 

Según trascendió, información entregada a algunas viudas de los trabajadores, hasta el momento se ha confirmado oficialmente el rescate de un cuerpo el viernes, y dos cuerpos más fueron recuperados el sábado por la tarde.

Las autoridades aún no han podido identificar los cuerpos, ya que se han ordenado pruebas periciales para realizar las correspondientes pruebas genéticas que permitan conocer la identidad de las víctimas. Con estos rescates, el total de cuerpos recuperados ascendería a 28.

Los cuerpos fueron hallados en el área conocida como el descabece de Lumbrera 1.

Se espera que en las próximas horas, integrantes del mando unificado proporcionen información sobre los trabajos de rescate y el proceso de identificación de los restos recuperados.

Hallan cuerpo 26 en Pasta de Conchos, a dos décadas de tragedia

A más de 20 años de la explosión en la mina Pasta de Conchos, autoridades federales confirmaron la recuperación del cuerpo número 26 de los trabajadores que quedaron atrapados tras el siniestro ocurrido el 19 de febrero de 2006.

El hallazgo se realizó la noche del viernes como parte de los trabajos de rescate reactivados en la zona, luego de años de suspensión y de una demanda persistente por parte de familiares de las víctimas.

Aquí te presentamos la nota completa: Hallan cuerpo 26 en Pasta de Conchos, a dos décadas de tragedia


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