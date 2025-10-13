Refuerza IMSS Coahuila la donación altruista de órganos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila trabaja en la acreditación de la licencia para que el Hospital General de Zona (HGZ) No. 16 de Torreón opere como unidad procuradora, con el principal objetivo de fortalecer el trabajo de difusión de la donación de órganos y que las familias de alguna persona potencial donadora de órganos tenga la información necesaria para tomar una decisión que puede salvar vidas.

“El número de pacientes que requieren un órgano aumenta, mientras que el número de donadores baja. Los principales motivos: falta de información”, afirmó la doctora Brenda de la Rosa Huerta, especialista en urgencias adscrita al hospital numero 16.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y trasplantes que es este 14 de octubre, dio a conocer que la clínica 16 trabaja en la capacitación del personal multidisciplinario respecto a la forma en cómo identificar potenciales donadores, las acciones que debe ejecutar cada trabajador involucrado y hablarles sobre lo que conlleva la implementación del programa de Coordinación Hospitalaria de Donación en este hospital.

Desde el año 2013, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila a través del Hospital General de Zona No. 2 de Saltillo, trabaja como unidad procuradora de órganos, al realizar en promedio de 10 a 12 procuraciones al año, principalmente de córneas.

Por su parte, la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 71 en Torreón ha logrado operar desde 1999 como unidad procuradora, donadora y trasplantadora de órganos, lo que a la fecha ha beneficiado a pacientes no sólo de Torreón, sino de estados como Chihuahua, Zacatecas, Durango.

Para que esto sea posible, ambos hospitales del IMSS en Coahuila cuentan con una licencia sanitaria emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), así como del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), la cual garantiza que cumplen la normativa vigente, personal certificado y que todo procedimiento de esta índole sea seguro para los pacientes.

“Con la apertura del HGZ No. 16 como unidad procuradora, se busca reforzar la concientización en los familiares de los pacientes que llegan en condiciones graves a través de los servicios de Urgencias, los cuales la UMAE no capta de primera instancia, y con ello ser un apoyo para ampliar la identificación de potenciales donadores”, dijo la doctora De la Rosa Huerta.

Dio a conocer que a este hospital llegan en promedio al mes de 2 a 3 pacientes con muerte encefálica, que por sus características y su expediente pudieran ser potenciales donadores, de ahí el interés de echar a andar el programa de coordinación hospitalaria de donación para brindar apoyo en la captación de personas que pudieran acceder a regalar vida a otras mediante la donación altruista de órganos.

Comentarios