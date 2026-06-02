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Coahuila

Refuerzan agenda de derechos humanos en Coahuila

La CDHEC consolidó alianzas y promovió nuevas estrategias de atención e inclusión durante una gira de trabajo por la Región Norte del estado

  • 02
  • Junio
    2026

Con el objetivo de fortalecer la cultura del respeto a las garantías individuales en la entidad, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), José Ángel Rodríguez Canales, concluyó una gira de trabajo de tres días por los municipios de Monclova, San Juan de Sabinas, Piedras Negras y Acuña.

Durante esta jornada, el ombudsman estatal consolidó importantes alianzas gubernamentales y empresariales enfocadas en la inclusión, la seguridad y el desarrollo social.

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En el municipio de Acuña, Rodríguez Canales sostuvo una reunión de trabajo con el alcalde Emilio de Hoyos Montemayor. En dicho encuentro, se formalizó la creación de la "Unidad Enlace de Derechos Humanos", convirtiendo a Acuña en el tercer municipio del estado en adoptar este mecanismo para agilizar la atención de quejas y optimizar los procesos de solicitudes de información.

Asimismo, Acuña se integró como el quinto municipio de Coahuila en implementar el programa institucional “Ruta DH”. Esta estrategia busca diseñar y ejecutar políticas públicas municipales con un estricto enfoque de derechos humanos, incidiendo de manera prioritaria en los sectores de seguridad, salud, educación y desarrollo social.


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