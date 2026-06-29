Refuerzan vigilancia en Ramos Arizpe con operativo conjunto

Durante la jornada también se dio seguimiento a la estrategia de proximidad, para reforzar los canales de comunicación con los vecinos

Corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno realizaron un recorrido de vigilancia en Ramos Arizpe como parte de la estrategia para reforzar la presencia operativa en el municipio y mantener las acciones de prevención y proximidad con la ciudadanía.

El operativo fue encabezado por el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, y contó con la participación del comandante de la Sexta Zona Militar, general Juan Carlos Quiroz; el secretario de Seguridad Pública de Coahuila, Hugo Gutiérrez; mandos de la Marina Armada de México y el director de Seguridad Pública Municipal, Rolando Álvarez Flores.

En las acciones participaron elementos de la Marina, Policía Estatal, Fiscalía General del Estado, Agencia de Investigación Criminal y Policía de Acción y Reacción, quienes realizaron recorridos en distintos sectores para fortalecer la coordinación entre las corporaciones encargadas de la seguridad.

Durante la jornada también se dio seguimiento a la estrategia de proximidad impulsada por el Gobierno del Estado, que contempla mantener contacto directo con la población para atender inquietudes ciudadanas y reforzar los canales de comunicación con los vecinos.

Ramos Arizpe mantiene coordinación permanente con instituciones

El director de Seguridad Pública de Ramos Arizpe, Rolando Álvarez Flores, señaló que el municipio mantiene una coordinación permanente con las instituciones estatales y federales para preservar las condiciones de seguridad.

“El alcalde Tomás Gutiérrez está convencido de que la paz y el orden son la base para seguir impulsando la inversión, el crecimiento económico y una mejor calidad de vida para las familias, porque a Ramos Arizpe y a Coahuila los cuidamos todos”, expresó.

Las autoridades informaron que este tipo de operativos continuarán realizándose de manera periódica como parte de la estrategia conjunta para fortalecer la vigilancia, la prevención del delito y la atención ciudadana en el municipio.