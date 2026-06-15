Refuerzan operativos por pronóstico de lluvias en Torreón

La Dirección de Protección Civil y Bomberos mantiene activos los recorridos de vigilancia en calles y principales vialidades del municipio ante las lluvias registradas en las últimas horas, con el objetivo de prevenir riesgos y atender de manera inmediata cualquier contingencia.



El director de la dependencia, Jorge Luis Juárez Llanas, informó que este lunes se registró una captación pluvial de 11.9 milímetros, por lo que el personal operativo fue desplegado en distintos sectores para monitorear puntos críticos.





Señaló que se realizan labores de revisión en alcantarillas, canales, cárcamos y bocas de tormenta, además de atender encharcamientos y reportes ciudadanos. Explicó que la instrucción es actuar de manera preventiva para evitar que se presenten emergencias mayores, destacando que hasta el momento solo se han registrado encharcamientos ligeros.



El funcionario exhortó a la población a extremar precauciones al conducir, evitar cruzar calles inundadas y no tirar basura en la vía pública, ya que esto contribuye a los taponamientos del sistema de drenaje. Asimismo, informó que los operativos continuarán mientras persistan las lluvias y que la ciudadanía puede reportar emergencias al 911 o al número directo de Protección Civil.

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