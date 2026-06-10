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Coahuila

Refuerzan suministro de agua con nuevo pozo en Saltillo

Las obras realizadas recientemente en la colonia Saltillo 2000 permitieron mejorar significativamente la presión y continuidad del servicio en ese sector

  • 10
  • Junio
    2026

La empresa Aguas de Saltillo continúa fortaleciendo la infraestructura hidráulica de la ciudad con la incorporación de un nuevo pozo de abastecimiento, informó su director, Iván Vicente José García. Con esta obra se amplía la capacidad de suministro del vital líquido y se da continuidad a las acciones emprendidas durante 2025 para garantizar un mejor servicio a la población.

El funcionario señaló que la temporada de altas temperaturas representa uno de los mayores retos para el organismo operador debido al incremento en la demanda de agua por parte de los usuarios. 

No obstante, aseguró que se cuenta con la planeación y los recursos necesarios para mantener el abastecimiento tanto en los sectores urbanos como en las comunidades rurales del municipio.

Mejoran presión y continuidad del servicio en Saltillo 2000

Asimismo, destacó que las obras realizadas recientemente en la colonia Saltillo 2000 permitieron mejorar significativamente la presión y continuidad del servicio en ese sector. Indicó que este tipo de intervenciones seguirán replicándose en otras zonas de la ciudad con el objetivo de optimizar la distribución y responder a las necesidades de los habitantes.


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