Refuerzan bacheo en la colonia Miguel Alemán de Victoria

Cuadrillas de la Secretaría de Obras Públicas llevaron a cabo labores de corte técnico, limpieza y aplicación de mezcla asfáltica en la calle Abasolo

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El Gobierno Municipal de Victoria amplió los trabajos de bacheo en la colonia Miguel Alemán, como parte del programa permanente de rehabilitación de vialidades que se desarrolla en distintos sectores de la capital.

Cuadrillas de la Secretaría de Obras Públicas llevaron a cabo labores de corte técnico, limpieza y aplicación de mezcla asfáltica en la calle Abasolo, en el tramo comprendido entre Gabriel Saldívar y las calles Gardenia y Rosa.

En esa misma vialidad, entre las calles 28 y 29, concluyó la rehabilitación del pavimento asfáltico en zanjas abiertas por la Comisión Municipal del Agua para sustituir líneas de conducción que abastecen a viviendas del sector.

De manera paralela, otras cuadrillas realizaron trabajos de reparación de asfalto en la colonia Luis Donaldo Colosio, en el tramo del libramiento Naciones Unidas hacia Misiones Culturales, así como en el fraccionamiento San Miguel, desde el acceso principal sobre la carretera a Matamoros.

El Gobierno de Victoria invitó a la ciudadanía a reportar baches a través del 072 y durante las audiencias públicas, con el propósito de brindar una atención ágil y de calidad.