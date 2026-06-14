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Nuevo León

Refuerzan vigilancia aérea antes de partido mundialista en NL

Fuerza Civil destacó que el operativo se realiza bajo la estrategia de Presencia Total, en coordinación con distintas corporaciones de seguridad

  • 14
  • Junio
    2026

La División Aérea de Fuerza Civil realizó sobrevuelos en distintos puntos estratégicos de Nuevo León como parte del operativo de seguridad implementado previo al primer partido mundialista que se disputará esta noche en el Estadio Monterrey.

El despliegue forma parte de la estrategia estatal para mantener vigilancia permanente en zonas de alta concentración, accesos metropolitanos, rutas de movilidad y espacios vinculados con la llegada de aficionados nacionales y extranjeros.

Vigilancia desde el aire en puntos estratégicos

Los recorridos aéreos se efectuaron como complemento a los operativos terrestres desplegados en la entidad, con el objetivo de fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad durante las actividades relacionadas con la Copa del Mundo.

La corporación informó que estas acciones buscan garantizar un entorno seguro, tranquilo y ordenado para quienes asistan al encuentro deportivo y para la población que se desplazará por distintos puntos del área metropolitana.

Fuerza Civil destacó que el operativo se realiza bajo la estrategia de Presencia Total, en coordinación con distintas corporaciones de seguridad y auxilio que participan en la vigilancia del evento.

"Con #PresenciaTotal disfrutamos la Copa del Mundo en un ambiente seguro, tranquilo y ordenado. Trabajamos en coordinación para que la fiesta del fútbol se viva con seguridad en Nuevo León", informó Fuerza Civil.

Preparan atención para miles de aficionados

El sobrevuelo se suma a las acciones de vigilancia implementadas en carreteras, zonas hoteleras, espacios turísticos, transporte público y alrededores del estadio, ante la llegada de miles de visitantes por el primer partido mundialista en la entidad.

Las autoridades estatales mantienen activo el dispositivo de seguridad para acompañar el desarrollo de las actividades deportivas y turísticas, con especial atención en los puntos donde se prevé mayor concentración de aficionados.


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