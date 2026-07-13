La administración municipal mantiene programas enfocados en facilitar el acceso a equipamiento para el hogar y generar oportunidades de empleo

Inicio / Coahuila / Rehabilitan más de 1,350 viviendas en Ramos Arizpe

Más de mil 350 viviendas han sido rehabilitadas durante este año mediante el programa “Enchúlame la Casa”, una de las principales estrategias sociales del Gobierno de Ramos Arizpe para mejorar el entorno de las colonias y apoyar la economía de las familias.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que, además del mejoramiento de fachadas, la administración municipal mantiene programas enfocados en facilitar el acceso a equipamiento para el hogar y generar oportunidades de empleo para personas que requieren un ingreso.

“El desarrollo social representa una herramienta fundamental para seguir construyendo un mejor Ramos Arizpe”, afirmó.

Entre las acciones que permanecen vigentes se encuentra “Tinacos para Todos”, programa mediante el cual las familias pueden adquirir tinacos de mil 200 litros y bombas de agua a precios subsidiados, lo que representa un ahorro cercano a los mil 500 pesos frente al costo comercial.

También continúan operando los programas Ola Verde y Empleo Temporal, con los que decenas de personas obtienen un ingreso mientras realizan labores de limpieza, mantenimiento de espacios públicos y mejoramiento urbano.

Estas acciones buscan atender necesidades concretas de la población, al combinar apoyos para la vivienda con alternativas de empleo temporal que fortalecen la economía familiar.