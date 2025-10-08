Cerrar X
2586e13f_f5eb_46c8_9e7a_61c1f21e9303_fd71cd1c0f
Coahuila

Rehabilitan tanque de almacenamiento de agua en el ejido Hipólito

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe rehabilitó el tanque elevado de almacenamiento de agua y reparó el sistema de bombeo en el ejido Hipólito

  • 08
  • Octubre
    2025

Con una inversión de 469 mil 627 pesos, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe rehabilitó el tanque elevado de almacenamiento de agua y reparó el sistema de bombeo en el ejido Hipólito, beneficiando a más de 300 familias del cañón de la zona rural.

La directora de Desarrollo Rural, Maribel Marty Garza, destacó que los trabajos permitirán restablecer el suministro de agua potable en Hipólito y comunidades vecinas.

“Este tanque vuelve a dar agua a las casas. Teníamos problemas, pero ya fueron resueltos gracias al apoyo del alcalde”, expresó Marty Garza.

El proyecto incluyó la rehabilitación del tanque elevado de ocho metros, la reparación de la bomba sumergible de 350 metros de profundidad y el mantenimiento de la columna de hierro, lo que permitirá mejorar la presión y continuidad del servicio.

0daa7944-37eb-4a9e-999b-b482129c8383.jpg

El alcalde Tomás Gutiérrez señaló que el compromiso con los ejidos es permanente y que las obras rurales son prioridad para su administración:

“No venimos a hacer favores, venimos a trabajar. Los ejidos son parte esencial de Ramos Arizpe y sus necesidades son las mismas que las de la ciudad”, afirmó.

El pozo que abastece al tanque se localiza a 7.7 kilómetros de Hipólito y surte a comunidades como La Sauceda, El Ojito, Estación Sauceda, Cosme, Tortuga y San Miguel, con un impacto directo en 834 habitantes.

15649142-5fa0-41f9-981a-d20eeb5c6839.jpg

Durante la visita, el alcalde también anunció la entrega de despensas y el refuerzo de programas productivos, como el barbecho agrícola y el programa de entrega de pollas de traspatio, que busca impulsar la autosuficiencia alimentaria en las familias rurales.

73c9384e-7d79-4ae2-8aca-31f74f9178d3.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_06_T142117_186_a883ad144f
Suman 658 casos de gusano barrenador en Yucatán
EH_UNA_FOTO_2025_09_21_T093312_639_bbf5a01060
Yucatán reporta 67 nuevos casos de gusano barrenador
Whats_App_Image_2025_09_16_at_7_53_38_PM_97a280e3d2
Refuerzan operativos de bombeo y limpieza en Ciudad Madero
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_08_at_3_48_24_PM_a3498c16b8
Aumenta Texas seguridad en frontera en respuesta a drones
nl_grupo_peak_71995af7ef
Suman 96 denuncias contra Grupo Peak, reclaman $217 mdp
Whats_App_Image_2025_10_09_at_12_55_38_AM_6a1e91caed
‘Es un cartel muy bonito’: Emiliano Gamero, rejoneador mexicano
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T140431_252_b94d42d85f
Prevé estado que llueve 'un mundo' de agua en zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
nl_catujanes_fad9eb3156
Vecinos acusan que Catujanes bloqueó una cañada natural
publicidad
×