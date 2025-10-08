Rehabilitan tanque de almacenamiento de agua en el ejido Hipólito

Con una inversión de 469 mil 627 pesos, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe rehabilitó el tanque elevado de almacenamiento de agua y reparó el sistema de bombeo en el ejido Hipólito, beneficiando a más de 300 familias del cañón de la zona rural.

La directora de Desarrollo Rural, Maribel Marty Garza, destacó que los trabajos permitirán restablecer el suministro de agua potable en Hipólito y comunidades vecinas.

“Este tanque vuelve a dar agua a las casas. Teníamos problemas, pero ya fueron resueltos gracias al apoyo del alcalde”, expresó Marty Garza.

El proyecto incluyó la rehabilitación del tanque elevado de ocho metros, la reparación de la bomba sumergible de 350 metros de profundidad y el mantenimiento de la columna de hierro, lo que permitirá mejorar la presión y continuidad del servicio.

El alcalde Tomás Gutiérrez señaló que el compromiso con los ejidos es permanente y que las obras rurales son prioridad para su administración:

“No venimos a hacer favores, venimos a trabajar. Los ejidos son parte esencial de Ramos Arizpe y sus necesidades son las mismas que las de la ciudad”, afirmó.

El pozo que abastece al tanque se localiza a 7.7 kilómetros de Hipólito y surte a comunidades como La Sauceda, El Ojito, Estación Sauceda, Cosme, Tortuga y San Miguel, con un impacto directo en 834 habitantes.

Durante la visita, el alcalde también anunció la entrega de despensas y el refuerzo de programas productivos, como el barbecho agrícola y el programa de entrega de pollas de traspatio, que busca impulsar la autosuficiencia alimentaria en las familias rurales.





