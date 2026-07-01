Rendirá protesta Miguel Riquelme como alcalde de Torreón

El Congreso del Estado aprobó la propuesta de nombrar al Senador y ex Gobernador de Coahuila con 23 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones.

El senador Miguel Ángel Riquelme Solís rendirá protesta este jueves 2 de julio como alcalde de Torreón para los próximos 18 meses, tras el fallecimiento el pasado 5 de junio de Román Alberto Cepeda González, quien ocupaba ese cargo.

El Congreso del Estado aprobó la propuesta de nombrar al senador y exg obernador de Coahuila con 23 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, y con ello se prepara la sesión solemne de Cabildo en la que Riquelme Solís rendirá protesta ante la presencia de autoridades como el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Ante el pleno del Congreso del estado, quienes conforman la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia presentaron el dictamen por el cual se decide que el exalcalde de Torreón y exgobernador ocupe el cargo.

Riquelme Solís dirigirá los destinos del Ayuntamiento de Torreón hasta el 31 de diciembre de 2027, cuando concluya el actual periodo del Gobierno municipal, mismo que ya encabezó durante el periodo 2014-2016.

El dictamen derivó del oficio enviado por el secretario del Ayuntamiento de Torreón, Eduardo Olmos Castro, quien notificó oficialmente el fallecimiento del alcalde y solicitó al Poder Legislativo realizar el nombramiento correspondiente.

Previo a la votación del Pleno, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, María Guadalupe Oyervides, explicó que el dictamen fue aprobado por unanimidad en ese órgano legislativo, integrado por diputados de distintas fuerzas políticas.

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad el nombramiento de Miguel Ángel Riquelme Solís como presidente municipal de Torreón, quien asumirá el cargo tras rendir la protesta de ley.

La legisladora señaló que el procedimiento se realizó conforme a lo previsto en la Constitución estatal, que faculta al Congreso para hacer la designación a partir de la propuesta presentada por el partido político al que pertenecía el alcalde fallecido.

Respaldan nombramiento

Los diputados Jorge Flores, del Partido Verde Ecologista de México, y Alfredo Paredes, del Partido Acción Nacional (PAN), respaldaron el perfil de Miguel Ángel Riquelme para asumir la alcaldía interina de Torreón, al considerar que cuenta con la experiencia y capacidad necesarias para dar continuidad al gobierno municipal tras el fallecimiento del alcalde Román Alberto Cepeda.

Ambos legisladores coincidieron con la postura expresada previamente por el diputado Antonio Atolini, al señalar que Riquelme es un perfil sólido que puede brindar estabilidad a la administración municipal en un momento de transición.

Jorge Flores destacó que la trayectoria política y administrativa de Miguel Riquelme le permitirá enfrentar los retos que atraviesa Torreón, por lo que confió en que encabezará una gestión responsable y con resultados.

En el mismo sentido, Alfredo Paredes afirmó que, más allá de las diferencias partidistas, es importante privilegiar la gobernabilidad del municipio, por lo que consideró que Riquelme reúne la experiencia necesaria para asumir esta responsabilidad.

Los legisladores señalaron que uno de los principales desafíos para la nueva administración será mantener los niveles de seguridad en Torreón, un rubro en el que, aseguraron, Miguel Ángel Riquelme cuenta con amplia experiencia debido a los cargos públicos que ha desempeñado.

Finalmente, expresaron su confianza en que el exgobernador realizará un buen papel al frente del Ayuntamiento y dará continuidad a los trabajos en beneficio de la población lagunera.