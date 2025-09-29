Cerrar X
Nuevo León

Mauricio Farah asumirá el cargo de alcalde de San Pedro

El Cabildo y Congreso local ratificarán a Farah, quien dará continuidad a los proyectos de Mauricio Fernández y rendirá informe este martes

  • 29
  • Septiembre
    2025

El municipio de San Pedro Garza inició el proceso formal para nombrar a Mauricio Farah Giacoman como alcalde sustituto, quien terminará el periodo de dos años restantes tras el fallecimiento de Mauricio Fernández Garza.

Farah, quien actualmente funge como encargado de despacho de la presidencia municipal, dejará la Secretaría del Ayuntamiento para asegurar la continuidad de los proyectos impulsados por Fernández.

En la sesión de este viernes en el Cabildo de San Pedro, el secretario del Ayuntamiento renunció a ese cargo y se inicia así el proceso para que él sea designado alcalde sustituto para los siguientes dos años de administración. 

La Secretaría del Ayuntamiento fue asumida por Mercedes Zorrilla.

El cabildo se reunirá este lunes por la mañana en sesión extraordinaria para aprobar la propuesta para nombrarlo alcalde sustituto, formalizarán la solicitud en ese sentido ante el Congreso Local para que la ratifiquen, y como ya está cabildeada, a más tardar la tarde del mismo lunes los diputados le tomarán la protesta a Farah como alcalde sustituto.

Y el martes, al filo de las 10 de la mañana, ya como alcalde, Farah estará presentando el Primer Informe de Gobierno, que Mauricio Fernández Garza ya no pudo rendir. 

Farah aseguró que el mejor homenaje que se le puede rendir a Fernández es dar continuidad a todos sus proyectos y planes para el municipio.

Para asegurar el apoyo a su designación, confirmó haber cabildeado con los líderes políticos locales. 

"Yo personalmente dediqué toda la tarde para hablar con todos los coordinadores de las bancadas y con algunos otros liderazgos", afirmó, asegurando haber recibido muy buena respuesta de parte de todos los diputados.

Farah elogió la capacidad y unidad del equipo heredado por el alcalde, enfatizando que la gestión continuará con la misma visión.

"Todo este grupo y equipo que deja el ingeniero Mauricio Fernández es gente extraordinariamente capaz. Somos un equipo mauricista y así seguiremos", concluyó, listo para asumir el liderazgo municipal.


