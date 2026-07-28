Reparan bomba de agua en la colonia Fidel Velázquez

De acuerdo con el organismo operador, la bomba fue desmontada para determinar el alcance del desperfecto, corregir la falla y posteriormente reinstalarla

La reparación de la bomba 27R de la colonia Fidel Velázquez continúa de manera ininterrumpida por parte del personal técnico del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón, luego de que el equipo presentó una falla mecánica que obligó a retirarlo por completo para su inspección y reparación.

Reparación afecta suministro en cuatro sectores

De acuerdo con el organismo operador, la bomba fue desmontada para determinar el alcance del desperfecto, corregir la falla y posteriormente reinstalarla a fin de reincorporarla a la red hidráulica.

Los trabajos buscan reducir al máximo las afectaciones en el suministro de agua potable para los habitantes de las colonias Fidel Velázquez, Plan de San Luis, Lomas del Pedregal y sectores aledaños.

Distribuyen agua potable mediante pipas

A la par, desde las primeras horas de este lunes SIMAS Torreón puso en marcha un operativo de distribución de agua potable mediante pipas, con el propósito de mitigar las afectaciones ocasionadas por la reparación del equipo.

Durante la jornada, el gerente general de SIMAS Torreón, Xavier Herrera Arroyo, supervisó las labores de reparación y verificó que cada etapa del proceso se realice conforme a los estándares técnicos y de calidad establecidos. El funcionario señaló que, mientras se brinda apoyo a las familias con el reparto de agua, las cuadrillas continúan trabajando de forma permanente para concluir la reparación en el menor tiempo posible y restablecer el servicio.