Cerrar X
EH_UNA_FOTO_1_b4e1f28083
Tamaulipas

Reparan falla eléctrica en primaria de Reynosa

El CREDE informa que ITIFE inició la reparación de la falla eléctrica en primaria de Reynosa. Piden a escuelas notificar instalación de aires acondicionados

  • 27
  • Octubre
    2025

La titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) en Reynosa informó que personal del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) ya se presentó en la escuela primaria ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas, donde se habían reportado fallas en el suministro de energía eléctrica. Los trabajos de reparación, aseguró, ya fueron iniciados.

De acuerdo con la funcionaria, el arquitecto Niño, encargado del área de infraestructura del CREDE, se encuentra al frente de las labores para restablecer el servicio y garantizar que las actividades escolares puedan desarrollarse con normalidad en los próximos días.

Alicia Pizaña Navarro, titular del CREDE en Reynosa, destacó la importancia de que las escuelas informen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuando realicen nuevas instalaciones de aparatos de alto consumo energético, como minisplits o aires acondicionados, ya que esto permite ajustar la capacidad de los transformadores y evitar sobrecargas en la red.

“Ya ITIFE se presentó a las instalaciones de la escuela con el arquitecto Niño, que es el encargado de infraestructura del CREDE, y ya iniciaron los trabajos correspondientes en esa institución. De hecho, por parte del CREDE se está haciendo un levantamiento para preguntarles si han hecho instalaciones, por ejemplo, de minisplits, que es lo que más se está instalando en las instituciones. Que avisen, porque obviamente los directores, autoridades escolares y padres de familia deben hacer la gestión ante la Comisión Federal de Electricidad y decir que están aumentando el consumo con los aparatos que se están usando, y así poder hacer el cambio de un transformador”, explicó.

Pizaña Navarro recordó que las fallas eléctricas que se han presentado en algunos planteles, viviendas y comercios se deben, en gran medida, al incremento de aparatos de alto consumo sin la notificación correspondiente, lo que provoca sobrecargas en la red y variaciones de voltaje.

El CREDE informó que continúa realizando un levantamiento general en las escuelas de Reynosa para identificar las causas de los problemas eléctricos y prevenir futuras fallas. Con la intervención del ITIFE y el seguimiento técnico de las autoridades educativas, se espera que la escuela de la colonia Lázaro Cárdenas recupere su funcionamiento normal en los próximos días, garantizando condiciones seguras y adecuadas para alumnos y docentes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

planteles_inversion_2026_01dba58fb4
Invertirán $5.7 millones en infraestructura educativa en 2026
EH_CONTEXTO_7_b3feafa764
Buscan evitar más tragedias escolares con coordinación federal
Whats_App_Image_2025_10_28_at_1_08_30_AM_ab43b54f69
Alcalde de Reynosa desatiende tragedia de personas desaparecidas
publicidad

Últimas Noticias

740b2380_f8fb_4ea4_820e_4ef41f9fd8eb_39ed0224c9
XV Aniversario del Museo de los Presidentes Coahuilenses
FO_78_U6_Y_dafd65cc5f
Llega el frío: momento de proteger tuberías y medidores del agua
Whats_App_Image_2025_10_28_at_5_56_13_PM_1d3931e4ed
Inicia San Pedro operativo; espera 15 mil visitantes en panteones
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T083703_394_12434b3933
Invertirán más de 3.4 mdp para 'Nueva Explanada de los Héroes'
publicidad
×