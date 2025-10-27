Reparan falla eléctrica en primaria de Reynosa

La titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) en Reynosa informó que personal del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) ya se presentó en la escuela primaria ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas, donde se habían reportado fallas en el suministro de energía eléctrica. Los trabajos de reparación, aseguró, ya fueron iniciados.

De acuerdo con la funcionaria, el arquitecto Niño, encargado del área de infraestructura del CREDE, se encuentra al frente de las labores para restablecer el servicio y garantizar que las actividades escolares puedan desarrollarse con normalidad en los próximos días.

Alicia Pizaña Navarro, titular del CREDE en Reynosa, destacó la importancia de que las escuelas informen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuando realicen nuevas instalaciones de aparatos de alto consumo energético, como minisplits o aires acondicionados, ya que esto permite ajustar la capacidad de los transformadores y evitar sobrecargas en la red.

“Ya ITIFE se presentó a las instalaciones de la escuela con el arquitecto Niño, que es el encargado de infraestructura del CREDE, y ya iniciaron los trabajos correspondientes en esa institución. De hecho, por parte del CREDE se está haciendo un levantamiento para preguntarles si han hecho instalaciones, por ejemplo, de minisplits, que es lo que más se está instalando en las instituciones. Que avisen, porque obviamente los directores, autoridades escolares y padres de familia deben hacer la gestión ante la Comisión Federal de Electricidad y decir que están aumentando el consumo con los aparatos que se están usando, y así poder hacer el cambio de un transformador”, explicó.

Pizaña Navarro recordó que las fallas eléctricas que se han presentado en algunos planteles, viviendas y comercios se deben, en gran medida, al incremento de aparatos de alto consumo sin la notificación correspondiente, lo que provoca sobrecargas en la red y variaciones de voltaje.

El CREDE informó que continúa realizando un levantamiento general en las escuelas de Reynosa para identificar las causas de los problemas eléctricos y prevenir futuras fallas. Con la intervención del ITIFE y el seguimiento técnico de las autoridades educativas, se espera que la escuela de la colonia Lázaro Cárdenas recupere su funcionamiento normal en los próximos días, garantizando condiciones seguras y adecuadas para alumnos y docentes.

Comentarios