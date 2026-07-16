Requiere Torreón $1,000 millones para mejorar abasto de agua

El alcalde Miguel Ángel Riquelme estima en casi $1,000 millones de pesos la inversión necesaria para optimizar la red hidráulica de Torreón

El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, señaló que se requiere una inversión cercana a los $1,000 millones de pesos para desarrollar un proyecto que permita optimizar la infraestructura hidráulica existente y mejorar el suministro de agua en los sectores norte, sur y poniente del municipio.

Explicó que el proyecto contempla acciones de mantenimiento, así como la perforación de nuevos pozos, principalmente en zonas cercanas al municipio de Matamoros.

Riquelme Solís destacó que garantizar el abasto de agua es una de las prioridades de su administración, por lo que se trabaja en la definición de un proyecto integral que permita fortalecer la infraestructura y atender las necesidades de los habitantes de Torreón.

Señaló que la inversión sería necesaria para ampliar la capacidad de distribución y asegurar el suministro en las zonas que presentan mayores necesidades.

Respecto al Sistema Agua Saludable para La Laguna, el alcalde reconoció que representa una alternativa importante para fortalecer el servicio; sin embargo, advirtió que actualmente la infraestructura de interconexión es insuficiente para aprovechar al máximo el volumen de agua disponible.

Por ello, indicó que se busca ampliar las conexiones mediante un proyecto de gran alcance que permita garantizar el abasto de agua para las familias de Torreón.