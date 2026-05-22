Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
coahuila_universidad_ff84d45362
Coahuila

Requiere UA de C $60 millones para obras de mantenimiento

El rector de la UA de C, Octavio Pimentel Martínez, informó que la universidad gestiona 60 millones de pesos para mantenimiento de infraestructura

  • 22
  • Mayo
    2026

El rector de la UA de C, Octavio Pimentel Martínez, dijo que la Universidad está gestionando recursos para el mantenimiento de la infraestructura escolar, y que se requieren al menos $60 millones de pesos para ello. 

"Ahorita el tema que requerimos es mantenimiento a los espacios. Ayer me presentó las necesidades que tenemos en impermeabilización en las unidades. Se aproximan los temas de lluvias y hay que atorarle, temas eléctricos, se requieren más aires acondicionados, invertimos en computadoras y ahora hay que invertirle a los transformadores porque se nos sobrecargan las líneas eléctricas porque son de hace 20, 30 años”, mencionó.

Señaló que, al margen de las gestiones presupuestales que se realizan, la UA de C debe cumplir con indicadores de austeridad, ahorro, no incrementar la nómina, pero incrementar la matrícula, lo que obliga a la Universidad a ofrecer resultados para que se gestionen recursos. 

"Nosotros estamos haciendo una solicitud para mantenimiento de unos 60 millones de pesos este año para terminar todos los mantenimientos. Esperemos nos puedan ayudar cuando menos en partes para ir avanzando”. 

Pimentel dijo que hay prioridades de atención en cuanto al mantenimiento, entre las que destacan la Escuela de Ciencias de la Salud en Piedras Negras, las infotecas de Torreón y Saltillo, escuelas y facultades de Ciudad Universitaria en Torreón, entre otras.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

publicidad

Últimas Noticias

AP_26143827285102_055c783964
Sospechoso muere tras tiroteo afuera de la Casa Blanca
semar_aseguro_mas_de_48_mil_toneladas_de_estupefacientes_en_2023_fd43bdc2c7
Semar repele agresión armada contra marinos en Sinaloa
Whats_App_Image_2026_05_23_at_5_32_41_PM_4de66ded64
Fallece persona electrocutada en zona inundada de Matamoros
publicidad

Más Vistas

nl_megaobra_los_tubos_san_pedro_d68c8dd7f5
Prometen 93% menos tráfico con Distribuidor La Alianza
Whats_App_Image_2026_05_21_at_8_04_02_PM_76d16e78d8
Ahora el 'Gigante de Acero' será escenario a nivel global
EH_DOS_FOTOS_3b54aa9cc7
Reaparece Omar Chávez en redes tras recuperar su libertad
publicidad
×