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Nuevo León

Rescatan a senderistas extraviados en el Cerro del Topo Chico

Protección Civil rescató a tres personas que se extraviaron después de que se diera el reporte de dos hombres y una mujer que perdieron el rumbo en el cerro

  • 08
  • Junio
    2026

Elementos de Protección Civil de Nuevo León rescataron a tres personas que se encontraban extraviadas en el Cerro del Topo Chico, en el municipio de Escobedo.

El operativo se activó tras el reporte de dos hombres y una mujer que perdieron el rumbo mientras realizaban actividades en la zona montañosa.

Los rescatistas iniciaron el ascenso y lograron establecer contacto con los senderistas vía telefónica para conocer su ubicación. Tras recorrer aproximadamente un kilómetro, localizaron al grupo.

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Durante la valoración, detectaron que la mujer presentaba dolor en su pie izquierdo, por lo que se le brindó atención prehospitalaria mediante un vendaje para facilitar su traslado.

Posteriormente, los elementos de rescate realizaron el descenso junto con los excursionistas, concluyendo las maniobras en poco más de dos horas desde el inicio del operativo.

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Una vez en una zona segura, las tres personas informaron que se retirarían por sus propios medios, sin requerir traslado médico.

Protección Civil de Nuevo León reiteró el llamado a la población a tomar precauciones antes de realizar actividades de senderismo y a informar previamente sus rutas para evitar situaciones de riesgo.


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