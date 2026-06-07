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Coahuila

Retraso en instalación de casilla causa larga espera en Saltillo

La demora se originó porque la casilla fue instalada hasta las 9:20 de la mañana, luego de que no se presentaran todos los funcionarios designados

  • 07
  • Junio
    2026

Ciudadanos que acudieron a emitir su voto en la casilla 0950, ubicada en la Escuela Primaria Alfonso Reyes de la colonia Morelos Quinto Sector, tuvieron que esperar hasta dos horas debido al retraso en la instalación de la mesa receptora.

Esperan hasta tres horas para emitir su voto

De acuerdo con los propios votantes, algunos llegaron desde las 7:30 de la mañana con la intención de ser de los primeros en participar en la jornada electoral. Sin embargo, terminaron emitiendo su sufragio después de las 10:00 horas.

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La demora se originó porque la casilla fue instalada hasta las 9:20 de la mañana, luego de que no se presentaran todos los funcionarios designados para su operación.

Personal del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que fue necesario invitar a ciudadanos que acudían a votar para que fungieran como funcionarios de casilla, ya que faltaban dos escrutadores.

La situación generó molestia entre los electores, quienes permanecieron en espera para poder ejercer su derecho al voto.


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