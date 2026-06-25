Empleados de AHMSA bloquearán si continúa retraso de subasta

El dirigente del grupo manifestó que las acciones de resistencia civil forman parte de una estrategia para mantener vigente la exigencia de justicia laboral

Trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) acordaron iniciar nuevas medidas de presión, incluido el bloqueo de la Carretera Federal 57, si para mediados de julio no se publica la convocatoria de subasta de la empresa. La decisión fue tomada durante una asamblea encabezada por Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA, ante la prolongada espera de pagos, finiquitos y la resolución del concurso mercantil.

Durante la reunión realizada en la Plaza Principal de Monclova, Torres Ávalos afirmó que la paciencia de los exobreros se encuentra al límite después de 42 meses sin recibir salarios ni liquidaciones, situación que mantiene en incertidumbre a miles de familias de la Región Centro de Coahuila.

El dirigente señaló que las constantes prórrogas otorgadas dentro del procedimiento judicial han provocado desesperación entre los trabajadores, quienes consideran que la venta de la empresa continúa retrasándose sin una solución definitiva.

De acuerdo con lo expuesto durante la asamblea, el síndico del concurso mercantil informó recientemente que la última prórroga concedida vence el próximo 2 de julio, mientras que la posible publicación de la convocatoria para la subasta podría ocurrir a mediados de julio.

Sin embargo, los trabajadores acordaron que si en esa fecha se presenta una nueva ampliación de plazos o no existe convocatoria oficial, retomarán acciones de protesta de mayor impacto para exigir una solución al conflicto laboral que afecta a aproximadamente 14 mil familias vinculadas a la siderúrgica.

Trabajadores contemplan protestas en Ciudad de México

Julián Torres Ávalos informó que, además del eventual cierre de la Carretera 57, también se analiza realizar manifestaciones en la Ciudad de México, incluyendo la posibilidad de encadenarse en instalaciones de dependencias federales para llamar la atención de las autoridades.

El representante de los trabajadores lamentó que, pese a múltiples solicitudes realizadas a través de funcionarios, legisladores y oficios dirigidos al Gobierno Federal, no han conseguido una audiencia con la presidenta de la República para exponer directamente la problemática de los exobreros de AHMSA.

Aseguró que los trabajadores se sienten abandonados por las autoridades federales y consideran insuficientes las acciones emprendidas hasta ahora para resolver la crisis económica que enfrenta la región derivada del cierre de operaciones de la acerera.

Respecto a la posibilidad de enfrentamientos durante futuras manifestaciones, Torres Ávalos sostuvo que los afectados han atravesado años de dificultades económicas y familiares, por lo que consideran que ya han perdido gran parte de su patrimonio y estabilidad financiera.

El dirigente manifestó que las acciones de resistencia civil forman parte de una estrategia para mantener vigente la exigencia de justicia laboral y acelerar el proceso de venta de los activos de la empresa.

Avanza gestión de documentos ante el IMSS

Durante la asamblea también se abordó la situación de trabajadores que enfrentan problemas para tramitar pensiones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Torres Ávalos indicó que se han registrado avances importantes tras reuniones sostenidas con autoridades de la institución.

Explicó que actualmente ya se están entregando documentos necesarios para que los extrabajadores puedan iniciar procedimientos administrativos cuando enfrentan negativas relacionadas con solicitudes de pensión o jubilación.

El líder laboral reconoció la disposición mostrada por las autoridades estatales del Seguro Social para atender las peticiones planteadas por los afectados y consideró que ello representa un beneficio importante para quienes buscan acceder a prestaciones pendientes.

Mientras tanto, la base trabajadora permanece atenta a la conclusión de la prórroga judicial prevista para el 2 de julio y a la eventual publicación de la convocatoria de subasta de AHMSA, proceso considerado clave para el pago de adeudos laborales acumulados durante más de tres años.