Saltillo descarta prohibir motos en puentes vehiculares

Autoridades de Saltillo negaron que exista una propuesta para restringir el paso de motocicletas en puentes vehiculares.

Luego de que algunos motociclistas manifestaran inquietud por versiones que apuntaban a una posible restricción para circular sobre los puentes vehiculares de Saltillo, autoridades municipales aclararon que no existe ninguna iniciativa para impedir el paso de este tipo de unidades.

El director del Instituto Municipal del Transporte, Víctor de la Rosa, afirmó que los rumores carecen de sustento e invitó a la ciudadanía a consultar únicamente la información emitida por los canales oficiales.

El funcionario explicó que actualmente las comisiones del Cabildo mantienen el análisis de diversos reglamentos en materia de movilidad, por lo que aún no se ha tomado una determinación definitiva.

Añadió que cualquier ajuste a la normativa será presentado de manera oficial por el alcalde, una vez que concluya el proceso de revisión y exista un acuerdo formal.

Víctor de la Rosa subrayó que el propósito del Ayuntamiento es fortalecer las reglas para el uso responsable de las motocicletas y mejorar la seguridad vial, sin limitar su circulación.

Indicó que, aunque el parque vehicular de motocicletas en Saltillo aún es menor al de otras ciudades del país, resulta necesario establecer medidas que favorezcan el orden en las vialidades, prevengan incidentes y promuevan una convivencia segura entre todos los usuarios de las calles.